Assassin's Creed: Odyssey: Legacy of the First Blade'in çıkış tarihi açıklandı
Assassin’s Creed serisinin son oyunu olan Odyssey, geçtiğimiz Ekim ayının hemen başında raflardaki yerini almıştı. Oyun yayınlandıktan yaklaşık olarak 2 ay sonra ilk ek paket de (Legacy of the First Blade) oyun severlerin beğenisine sunulmuş olacak.
Eğer Assassin’s Creed Odyssey senaryosu sizin için yeterli gelmediyse, oyun için yayınlanacak olan ek paketlere de bakmanızı tavsiye ederiz. Bilindiği üzere Ubisoft AC Legacy of the First Blade eklentisini daha önce duyurmuştu. Bu eklentinin 3 bölüm halinde yayınlanacağı ve bölümler arasında altı haftalık bir sürecin olacağı da belirtilmişti.
3 bölümlük ek paket oyunun ana senaryosunda önemli bir yeri bulunan ikonik hidden blade’i ilk kimin kullandığını konu edinecek. Ayrıca suikastçilerin temel hedefini ve neden gölgelerde dolaştıklarını da bu ek paket sayesinde anlamış olacağız.
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