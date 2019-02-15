Assassin's Creed III Remastered Nintendo Switch'e geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAssassin's Creed III Remastered Nintendo Switch'e geliyor
GeriTeknoloji Assassin's Creed III Remastered Nintendo Switch'e geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.02.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Assassin's Creed III Remastered Nintendo Switch'e geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Assassin's Creed III Remastered Nintendo Switch'e geliyor

Ubisoft, Assassin's Creed III Remastered'ın Nintendo Switch sisteminde satışa sunulacağını duyurdu. 21 Mayıs'ta oyuncular, Assassin’s Creed III ve Liberation Remastered’daki Amerikan tarihinin önemli anlarında özgürlük için savaşırken Connor ve Aveline'nin maceralarını yeniden yaşayabilecekler.

Nintendo Switch sisteminin özelliklerinden tam olarak faydalanan Remastered sürümü, dokunmatik ekran arayüzü, hareket kontrolü nişan alma, optimize edilmiş HUD ve HD rumble’a sahip olacak. Ek olarak, en iyi oyun deneyimi için oyun mekaniği ve ergonomisi de geliştirildi.

Assassin’s Creed III Remastered, tam oyun, tek oyunculu görevler Benedict Arnold ve Hidden Secrets, the Tyranny of King Washington ve Assassin’s Creed Liberation Remastered içerecek.

· Assassin’in Creed III Remastered: Oyuncular, 18. yüzyılın Amerika’sının güzelliğinden ve acımasızlığından doğmuş usta bir Assassin olan Connor’a sahip olacaklar. Kanlı bir devrim yaklaşırken, kabileniz Amerikan Devrimi'ni ezmek ve on üç koloniyi kontrol etmek isteyen güçlü bir grup tarafından tehdit ediliyor. Köyünüzün yıkılmasıyla, özgürlüğünüzü kazanmak için hayatınızı ortaya koyacak ve bunu başarmak için on yıllarca süren bir göreve başlayacaksınız.

· The Tyranny of King Washington: Amerika'nın en büyük kahramanlarından biri olan George Washington'un sonsuz gücün cazibesine kapıldığı alternatif bir tarihi keşfedin. Yeni Kral doğar ve saltanatı kimseye dokunulmaz bırakmaz. Oyuncular, bir zamanlar bir arkadaş olarak adlandırılan kahramanımızın zorba hükümdarını tahttan indirerek toprakları özgürlüğe kavuşturmalıdır.

· Assassin’s Creed Liberation Remastered: Ülkesi ve halkına özgürlük vermek için Amerikan güneyindeki İspanyol güçleriyle savaşırken Aveline’nin hikayesini izleyin. İnançlı bir kadın olan Aveline, İspanyol İmparatorluğu'nun yeni kuralını dayattığı isyanın eşiğinde bir şehir olan 18. yüzyıl New Orleans'ında özgürlük için savaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?