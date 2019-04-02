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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Assassin's Creed III orjinal sürüm satıştan kaldırıldı

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Assassin's Creed III orjinal sürüm satıştan kaldırıldı

Dünyanın çok yakından tanıdığı bir oyun serisi olan ve arkasında Ubisoft imzası bulunan Assassin's Creed'nin Assassin's Creed III orjinal sürümü satıştan kaldırıldı. Oyuna Steam ve Uplay üzerinden ulaşmak isteyen kullanıcılar artık bu oyunu görüntüleyemiyor. Peki Assassin's Creed III neden satıştan kaldırıldı?

Assassin's Creed III sürpriz bir kararla satıştan kaldırıldı. Uplay oyun mağazasına girenler Assassin's Creed III Remastered sürümünü görüntüleyebilirken, orjinal Assassin's Creed III oyununa ulaşmaları söz konusu değil. Benzer şekilde Steam'de de oyuna ulaşamıyorsunuz; ancak Uplay'den farklı olarak kullanıcıları bilgilendiren bir mesaj da bulunuyor. Steam'de Assassin's Creed III araması yaptığınızda yayıncı talebi doğrultusunda oyunun Steam'da artık satılmadığına dair bir uyarı mesajı görüyorsunuz.

Ancak bu durum elbette ilk kez yaşanmıyor; daha önce Sleeping Dogs başta olmak üzer pek çok oyunun orjinal sürümünde böylesi bir durum yaşanıyor; bunun en önemli nedeni ise eskiyen bu oyunlara Remastered sürümü geliştirilmesi ve oyuncuların bu oyunlara yönlendirilmek istenmesi.

Assassins Creed III orjinal sürüm satıştan kaldırıldı

Hatırlanacağı üzere Assassin's Creed III Remastered'ün satışa çıkacağı biliniyor ve sistem gereksinimleri de açıklanmış durumda. Buna göre;

4K 30 FPS oynamak için:
İşletim sistemi: Windows 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3,6 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3,5 GHz
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 ya da Radeon RX Vega56 veya daha yüksek
Grafik ayarları: Yüksek

1080p 30 FPS oynamak için minimum:
İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3,1 GHz ya da AMD FX 6350 @3,9 GHz
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270X
Grafik ayarları: En düşük

1080p 30 FPS oynamak için önerilen:
İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3,2 GHz ya da AMD FX 8350 @ 4,0 GHz
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 770 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 280X (3 GB)
Grafik ayarları: Yüksek

1080p 60 FPS oynamak için önerilen:
İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i7 3770 @ 3,5 GHz ya da AMD FX 8350 @ 4,0 GHz
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290X
Grafik ayarları: Yüksek

Assassin's Creed Origins'ten yeni görüntülerAlmanya'nın Köln kentinde bugün başlayan Gamescom 2017 etkinliğinde sahnede ilk olarak Assassin's Creed Origins yer aldı ve yeni bir tanıtım videosu ortaya çıktı.
daha fazla video için



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