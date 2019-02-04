Assassin’s Creed bugünden itibaren herkese bedava oldu!
Ubisoft'un başarılı oyun serisi Assassin's Creed'in Chronicles: China isimli özel sürümü bedava oldu. Oyunu kütüphanesine eklemek isteyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var; zira 5 Şubat'tan itibaren oyun tekrar ücretli olacak.
Ubisoft'un büyük ses getiren Assassin's Creed serisine her yıl yeni oyunlar ekleniyor ve seri bambaşka hikayelere doğru yola çıkıyor. Diğer yandan son olarak mobil cihazlara dahi sunulan Assassin's Creed cephesinden bugün güzel bir haber geldi: Assassin’s Creed Chronicles: China tamamen ücretsiz hale geldi. Oyun, Türkiye'de 51 TL'ye satılıyordu; ancak 5 Şubat tarihi öncesine kadar oyunu Uplay kütüphanesine ekleyenler, herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmayacak.
OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRMEK İÇİN BU YOLU İZLEYİN
– Eğer bilgisayarınızda Uplay uygulaması yok ise buraya tıklayarak indirin.
– Söz konusu indirip kurduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile Uplay‘a giriş yapın.
– Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, ana sayfada en üstte yer alan Lunar Sale seçeneğine tıklayın.
– Oyunu normal satın alıyormuş gibi sepete ekleyin.
– Sepete ekledikten sonra karşınıza çıkan onay seçeneğine tıklayın. Böylece, 51 TL’lik oyuna tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
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