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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Assassin’s Creed bugünden itibaren herkese bedava oldu!

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Assassin’s Creed bugünden itibaren herkese bedava oldu!

Ubisoft'un başarılı oyun serisi Assassin's Creed'in Chronicles: China isimli özel sürümü bedava oldu. Oyunu kütüphanesine eklemek isteyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var; zira 5 Şubat'tan itibaren oyun tekrar ücretli olacak.

Ubisoft'un büyük ses getiren Assassin's Creed serisine her yıl yeni oyunlar ekleniyor ve seri bambaşka hikayelere doğru yola çıkıyor. Diğer yandan son olarak mobil cihazlara dahi sunulan Assassin's Creed cephesinden bugün güzel bir haber geldi: Assassin’s Creed Chronicles: China tamamen ücretsiz hale geldi. Oyun, Türkiye'de 51 TL'ye satılıyordu; ancak 5 Şubat tarihi öncesine kadar oyunu Uplay kütüphanesine ekleyenler, herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmayacak.

OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRMEK İÇİN BU YOLU İZLEYİN

– Eğer bilgisayarınızda Uplay uygulaması yok ise buraya tıklayarak indirin.

– Söz konusu indirip kurduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile Uplay‘a giriş yapın.

– Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, ana sayfada en üstte yer alan Lunar Sale seçeneğine tıklayın.

– Oyunu normal satın alıyormuş gibi sepete ekleyin.

– Sepete ekledikten sonra karşınıza çıkan onay seçeneğine tıklayın. Böylece, 51 TL’lik oyuna tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Oyunseverleri ekrana kilitleyecek yepyeni bir oyun daha: Fallout 76Bethesda'nın gün boyu süren Twitch yayınını izleyen hayranlar, oyun geliştiricisinin sürprizi ile ödüllendirildi. "Please Stand By" (Lütfen Bekleyin) test desenini barındıran bir TV görüntüsü ile dünyayı heyecana sürükleyen Bethasda'nın Twitch kanalı, en sonunda Fallout evreninin son üyesini duyurdu: Fallout 76.
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