Assassin’s Creed 3 yıllar sonra geri dönüyor
Ubisoft'un geçtiğimiz yıllara damga vuran oyunlarından Assassin’s Creed 3 geri dönüyor; Remastered sürümü ile sahalara dönecek olan oyun, yeni yüzüyle karşımızda olacak.
Assassin’s Creed 3, Ubisoft'un efsane oyunlarından biri ve yayınladığı günlerde oyuncuları saatlerce ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Oyunun bu başarısını gören Ubisoft ise grafikleri elden geçirilmiş yeni bir Assassin’s Creed 3 ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Assassin’s Creed 3 Remastered ismini taşıması beklenen oyunun tanıtım videosu da yayınlanmış durumda.
Yeni oyunda en çok dikkat çeken nokta ise Assassin’s Creed 3'ün 4K ve HDR desteğine kavuşmuş olması. İlk olarak 30 Mart 2012'de yayınlanan oyunda oyuncular Amerika'daki devrim günlerine dönüyor. Hikayesel olarak etkileyici olan oyun, o dönem optimizasyon sorunları ile birlikte oyuncuları üzse de, zamanla bu sorunlar da aşılmıştı.
Videoyu izlemek için aşağıdaki YouTube görüntüsüne göz atabilirsiniz.
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