Efsane geri döndü, Asphalt 9: Legends iPhone'lara geldi!

Üst düzey yonga setleri ile birlikte artan cihaz performansları ile mobil oyunlardaki grafik kalitesi de giderek artmaya başladı. Bu sistemlerdeki gelişmeler ile Asphalt 9: Legends gibi oyunların önünü açıyor. Gameloft'un ünlü oyun serisi Asphalt'ın yeni oyunu Asphalt 9: Legends, App Store'da yayınlandı. Şuan yalnızca Filipinler'de indirilebilen oyun, gerekli kontroller yapıldıktan sonra dünya genelinde yayınlanacak.

Gerçek zamanlı olarak 8 oyuncuya kadar destek veren oyuna "Touch Drive" özelliği de eklendi. Asphalt 9: Legends sadece iOS 8.0 ve üzeri cihazlarda oynanabiliyor. 1.4 GB'lık depolama alanı isteyen oyunun kısa bir zaman içerisinde Android platformunda da yayınlanması bekleniyor.