Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Efsane geri döndü, Asphalt 9: Legends iPhone'lara geldi!

    Efsane geri döndü, Asphalt 9: Legends iPhone'lara geldi!

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Uzun süredir beklenen Asphalt 9: Legends, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda yayınlandı. Oyunun yakın bir zamanda Android'de de yayınlanması bekleniyor.

    Üst düzey yonga setleri ile birlikte artan cihaz performansları ile mobil oyunlardaki grafik kalitesi de giderek artmaya başladı. Bu sistemlerdeki gelişmeler ile Asphalt 9: Legends gibi oyunların önünü açıyor. Gameloft'un ünlü oyun serisi Asphalt'ın yeni oyunu Asphalt 9: Legends, App Store'da yayınlandı. Şuan yalnızca Filipinler'de indirilebilen oyun, gerekli kontroller yapıldıktan sonra dünya genelinde yayınlanacak.

    Efsane geri döndü, Asphalt 9: Legends iPhonelara geldi

    Gerçek zamanlı olarak 8 oyuncuya kadar destek veren oyuna "Touch Drive" özelliği de eklendi. Asphalt 9: Legends sadece iOS 8.0 ve üzeri cihazlarda oynanabiliyor. 1.4 GB'lık depolama alanı isteyen oyunun kısa bir zaman içerisinde Android platformunda da yayınlanması bekleniyor. 

    Etiketler: Asphalt 9: Legends , Oyun , Gameloft
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri