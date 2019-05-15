ASMR nedir ne anlama gelmektedir?
ASMR ya da Türkçe açılımıyla Otonom Duyusal Meridyen Tepki, son zamanlarda sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinde sıkça karşılaşılan terimler arasında yer alıyor. ASMR nedir sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. İşte, ASMR hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler
Video paylaşım sitesi Youtube’da şu an itibariyle yaklaşık 5 milyon otonom duyusal meridyen tepki (ASMR) videosu yer alıyor.
ASMR videoları kullanıcılar tarafından uzun saatler boyunca ve seriler halinde izlenmekte, hatta sadece bu tarz videolardan oluşan özel ASMR Youtube kanalları yer almaktadır. Bu içeriklerin Youtube üzerinde neden bu kadar popüler olduğu sorusu gündeme geldiğinde ise ASMR videolarının çoğu durumda kullanıcıların kaygı düzeylerini azaltma ve izleyicisini rahatlatması yönünde psikolojik çıktılarının olduğunu bulgulayan bilimsel araştırmalar gündeme gelmektedir.
ASMR NEDİR VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
ASMR tekniği ile üretilen videoların popülerleşmeye başlama süreci, Maria takma isimli bir Youtube kullanıcısının 2009 yılında açtığı ve yatıştırıcı bulduğu ses içeriklerini kayıt altına alarak bir araya toplayıp paylaşıma sunduğu “Gentle Whispering” (Nazik Fısıldama) adlı kanala dayandırılmaktadır.
Maria’nın fısıldama videoları 1.6 milyon takipçi rakamına ulaşmış ve takipçi sayısının artmayı sürdürdüğü bir popülerlik ivmesi kazanmıştır.
ASMR videoları genellikle kamera karşısına geçen bir kişinin fısıltıyla ve çok yavaş konuşarak, yavaş el ve vücut hareketleri ile salınarak, kuaför, masör veya sizin için doktor randevunuzu ayarlayan bir asistan gibi profesyonel hizmet veren birini canlandırdığı içeriklerden oluşmaktadır. Bu canlandırmaları yapan içerik sahipleri, ASMR sanatçısı anlamına gelen “ASMRtist” şeklinde bir tabir ile bilinmektedir. ASMR sanatçıları mahremiyet ve yakınlık hislerine odaklanan ve bu hisleri yaratmak için çeşitli tekniklerle nesnelerden ses çıkartan ve yavaş el hareketlerini söyledikleri kelimeler ile eşleştiren kişiler olarak da özetlenebilir.
Fısıldama ASMR tekniği dâhilinde kullanılan yöntemler arasında en popüler olanlarından biridir (Barratt ve Davis, 2015). Youtube üzerinde
neredeyse her dilde fısıldama temelli ASMR videoları bulmak mümkündür. Fısıldamanın yanı sıra, tırnaklarını nesneler üzerine vurarak ses çıkartma, yumuşak veya sert yüzeylere dokunma, dergi veya kitap sayfalarını çevirme gibi akla gelebilecek türlü nesnenin yüksek kaliteli mikrofonlarla kayıt edilmiş seslerinin yanı sıra dokunsal hislerin de vurgulanmasını sağlayan yine yüksek kaliteli kameralarla kayıt edilmiş yakın plan nesne görsellerinin takip ettiği birçok ASMR video içeriğine rastlanmaktadır.
Bu içeriklerin tamamı, kullanıcıların çoğunluğu tarafından benzeri şekillerde reaksiyon almakta ve popüler dolaşımını sürdürmektedir. Bu
bağlamda ASMR videolarının seyirlik deneyim dâhilinde, kullanıcılarının zevk ve tatmin dolu duygularını ortaya çıkardığı, hatta kafa derisi ve omurgalarında karıncalanma ve ürpertilere neden olan, trans benzeri bir rahatlama hali sunduğu ifade edilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle