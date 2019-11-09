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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Askeri araç ihracatında 8x8 performans

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Askeri araç ihracatında 8x8 performans

Türkiye'nin önde gelen askeri ve ticari araç üreticilerinden Otokar, ürettiği askeri araçlarla önemli ihracat başarısına imza attı.

Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 60'tan fazla ülkede kullanılan Otokar, bu yılın ocak-eylül döneminde yurt içi ve dışındaki müşterilerine otobüs, zırhlı araç, hafif kamyon ve yedek parça teslimatları yaptı.

Otokar, bu faaliyetler sonunda 1 milyar 877 milyon 342 bin liralık ciro elde etti. İhracat gelirindeki artışın etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 132 artış gerçekleşti.

Cironun yüzde 82'si yurt dışı satışlardan sağlanırken, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 artış gösterdi.

Şirket bu dönemde 297 milyon 386 bin lira net kara imza attı.

Yıl içinde Bükreş ve Amman belediyeleri ile Malta'ya otobüs teslimatları gerçekleştirildi. Geçen yıl başlayan 8x8 zırhlı araç teslimatları bu yıl da devam etti. Şirket, yurt içinde ve dışında katıldığı çok sayıda fuarda ürünlerini tanıttı.

2 milyar liraya yakın sipariş

Teslimatları doğrudan Otokar tarafından gerçekleştirilecek kesinleşmiş sipariş büyüklüğü 1 milyar 946 milyon liraya karşılık geliyor. Siparişleri ağırlıklı olarak 8x8 zırhlı araçlar oluşturuyor.

Geçen yılın 9 ayında yolcu taşımacılığına yönelik çözümlerinden 519 milyon lira ciro elde eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 876 milyon liralık ciroya ulaştı.

Otokar, Ocak-Eylül 2018 döneminde 29 zırhlı araç satışı gerçekleştirirken, bu yılın aynı döneminde yakalanan yüzde 328 artış başarısıyla bu sayı 124'e çıktı.

Bu gelişmenin etkisiyle askeri araçlara ilişkin gelirlerde ciddi büyüme sağlandı. Geçen yıl söz konusu dönemde 56 milyon lira ciro elde eden şirket, bu yıl 9 ayda yüzde 1226 artışla 743 milyon liralık ciroya ulaştı. Askeri araçların cirodaki payı yüzde 7 ile sınırlı iken bu yıl oran yüzde 40'a çıktı.

Askeri araçlardaki cironun 700 milyon lirası yurt dışından, 43 milyon lirası yurt içinden elde edildi. Askeri araç sınıfında sağlanan ciroda ihracatın payı yüzde 94 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu alandaki ciro, yurt içinde ve dışında 28'er milyon lira ile eşit dağılmıştı.

Şirketin askeri ürünleri dünyanın dört bir yanında

Stratejilerini savunma sanayisinde büyümek, ihracatın ciro içindeki payının artırılmasını sağlamak ve yeni modellerle büyümek olarak belirleyen Otokar, bu hedefler doğrultusunda faaliyet gösteriyor.

Güçlü ihracat performansının yanı sıra, Fransa, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bağlı ortaklıkları ile global varlığını güçlendiren Otokar, son 10 yılda ihracat gelirini yıllık ortalama yüzde 21 artırdı.

4x4'ten 8x8 ve paletli zırhlı araçlara kadar farklı tip ve versiyonlarda araçlar üreten Otokar'ın askeri ürünleri Türkiye dahil 30'a yakın ülkede 40'tan fazla farklı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

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