Askeri amaçlı "Sırt Uydu Haberleşme Sistemi" geliyor

Özdemir, yaptığı açıklamada, Aselsan'ın, TSK'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak ve bu hedeflere yönelik milli çözümler geliştirmek üzere çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda kara, hava, deniz gibi çeşitli platformlarda ve değişik frekans bantlarında uydu haberleşme sistemlerini tamamen milli olarak geliştirdiklerini belirten Özdemir, söz konusu sistemlerden Gemi Uydu Haberleşme Sistemi, Hava Uydu Haberleşme Sistemi ve Sırt Uydu Haberleşme Sistemi'nin ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda dünyadaki uydu işletmecilerine ve kullanıcılarına tanıtıldığını ifade etti.

Özdemir, söz konusu sistemlerin tasarım ve üretimlerinin Aselsan tarafından yapıldığını vurgulayarak, askeri kullanım amaçlı tasarlanan Sırt Uydu Haberleşme Sistemi'nin X-Bant frekansında çalıştığı bilgisini verdi.

Sistemin bir çantayla kolaylıkla taşınabildiğini ve ağırlığının 15 kilogramın altında olduğunu anlatan Özdemir, her türlü arazi şartında yaklaşık 5 dakikada kolay kurulumun yapılabildiğini dile getirdi.

Özdemir, uydu aracılığıyla istenilen yere güvenli ve kolay bir şekilde ses ve veri transferinin yapılabildiğine dikkati çekerek, "Böylece sistem, uydu aracılığıyla ses ve veri transferinin telefon ve telsiz haberleşmesinin gidemediği uzak yerlerden güvenli bir şekilde istenilen yere kolaylıkla yapılmasını sağlayacak. Söz konusu sistem, yakın zamanda TSK'nin kullanımına sunulacak." dedi.

Denizde yüksek hızda veri ve ses haberleşmesi

Özdemir, Gemi Uydu Haberleşme Sistemi'nin de 1 metre çapında antene sahip olduğunu, 3 eksende stabilizasyon sağlayıp, her türlü deniz koşulunda uyduya bağlı olarak ses ve veri haberleşmesi yapılabildiğini bildirdi.

Sistemin hücumbot gibi küçük gemiler için kullanıldığına işaret eden Özdemir, yine Aselsan tarafından tasarlanan ve daha büyük gemiler için kullanılabilen, anten çapı 1,5 metre ve 1,8 metre olan alternatiflerinin de bulunduğunu söyledi.

Özdemir, söz konusu alternatiflerin hepsiyle yüksek hızda veri ve ses haberleşmesi yapılabildiğini kaydetti.

Havada güvenli uydu haberleşmesi

Aselsan tarafından hava uydu haberleşme sistemlerine ilişkin kullanıcı ihtiyaçlarının incelenmesi sonucunda geliştirilen Hava Uydu Haberleşme Sistemi'nin de Satellite 2019 Fuarı'nda sergilendiğini dile getiren Özdemir, "Sistemin, insansız hava araçları (İHA) platformlarıyla yolcu ve kargo uçağı gibi diğer hava platformlarında da kullanımı hedeflendi. Bu çerçevede milli olarak geliştirildi." diye konuştu.

Özdemir, söz konusu platformlar için anten çapı 45 santimetre ve 53 santimetre olmak üzere entegre edilebilir boyut ve ağırlıkta iki ayrı sistem konfigürasyon alternatifinin geliştirildiğini, bu sistemlerin bileşenlerinde son teknolojilerin kullanıldığını ifade etti.

Sistemin, kompozit yani hafif malzemelerden üretildiğine işaret eden Özdemir, terminalin bu özelliğiyle pazardaki diğer alternatiflerine göre üstünlük sağladığını söyledi.

Özdemir, Hava Uydu Haberleşme Sistemi ile yüksek hızlı veri ve ses haberleşmesi yapılabildiğini belirterek, sistemin bileşenleri arasında yer alan ve Aselsan tarafından geliştiren modem birimi üzerindeki kripto donanımıyla güvenli haberleşme imkanı sağlandığını kaydetti.

Aselsan tarafından geliştirilen bu sistemlerin modem ve diğer altyapılarının birbiriyle uyumlu şekilde geliştirildiğini ifade eden Özdemir, tüm bu uydu haberleşme sistemlerinin mevcut uydu haberleşme şebekelerine kolayca entegre edilebileceğini de sözlerine ekledi.