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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.04.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

ASELSAN yaptı! İlk teslimatlar gerçekleşti

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ASELSAN yaptı! İlk teslimatlar gerçekleşti

Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokan yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Türkiye'de, artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurt içi olanaklarla geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarda yerli ve milli olarak geliştirilen baz istasyonu ULAK önemli bir yer tutuyor.

ULAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirildi.

Böylece Türkiye'de ilk kez 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonu, yurt içi imkanlarla hem yazılım hem de donanım bileşenleriyle geliştirilerek telekom ve mobil operatörlerinin kullanımına sunuldu.

ULAK sayesinde ülke kaynakları verimli kullanılacak, güvenliğin ön planda tutulması dolayısıyla bilgiler korunacak. Türkiye'nin haberleşmedeki dışa bağımlılığını azaltacak ULAK'ın ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor. Teknolojik bilgi birikimi de ülkeye yeni ufuklar açacak, ihracat fırsatları yakalanacak. Yeni Ar-Ge çalışmalarıyla 5G teknolojisinde iddialı konuma gelinecek.

ULAK, sahadaki ilk sınavını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında verecek.

Nüfusu 500'ün altındaki yerlere mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulmasını amaçlayan Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında ULAK baz istasyonlarının ilk teslimatları yapıldı.

ASELSAN yaptı İlk teslimatlar gerçekleşti

Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak projenin Faz-1 aşamasındaki ilk teslimatlar için bakanlık yetkilileri tarafından 30 Martta 52 BBU (ana bant ünitesi) ve 347 RRU (uzak telsiz ünitesi) için fabrika kabul testleri gerçekleştirildi ve testler başarıyla tamamlandı. Testleri geçen ürünler bakanlığa teslim edildi.

Projenin Faz-1 aşamasının teslimatları haziran ayına kadar sürecek ve yılın ilk yarısında 489 baz istasyonunun teslimatları tamamlanacak.

Faz-2 aşamasında ise 500'ün üzerinde ULAK kullanımı planlanıyor. Bu kapsamda 326 baz istasyonu için sipariş alındı. Faz-2 teslimatlarının mayıs ayından itibaren başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Diğer taraftan operatörlerin ticari şebekelerinde kullanılmak üzere 625 ULAK baz istasyonunun teslimatına ise ağustos ayından itibaren başlanması planlanıyor.

ASELSAN'ın ana yüklenici, NETAŞ ve Argela'nın ise alt yüklenici olduğu ULAK Projesi'nde, Ağustos 2017'de kurulan ULAK Haberleşme AŞ, projenin koordinasyonunu ve sorumluluğunu yürütüyor.

Türkiye, 4,5G teknolojisiyle geliştirilen LTE-Advanced standartlarına sahip ilk yerli baz istasyonu ULAK ile dünyada bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasına girdi.

SSM, ULAK Haberleşme AŞ koordinesinde oluşturulan ve geliştirilmekte olan ekosistemle ilgili diğer aktörlerle koordineli şekilde, ULAK, Milli Ağ Teknolojileri (MİLAT) ve 5G Çekirdek Şebeke (ÇINAR) projeleri kapsamında elde edilen birikimden istifade ederek, Türkiye'nin 5G ve ötesine iletişim gücünü oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

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