ASELSAN, Ulak`ı satın aldı!
ASELSAN, Ulak Haberleşme`nin %51`ini devralmak için sözleşme imzaladı.
ASELSAN, Ulak Haberleşme A.Ş.'nin yüzde 51'ini devralmak için sözleşme imzaladığını duyurdu.
ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklamada, devir bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.
Açıklamaya göre, yüzde 100 hissesi SSTEK Savunma Teknolojileri'ne ait olan Ulak Haberleşme A.Ş, mobil haberleşme sistemleri ve geniş bant haberleşme cihazlarının araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik alanında faaliyet gösteriyor.
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