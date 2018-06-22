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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.06.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Aselsan Silah Sistemleri Tesisi Konya'da kurulacak

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Aselsan Silah Sistemleri Tesisi Konya'da kurulacak

Aselsan ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya'da, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma araçlarının üretileceği tesis kurulacağı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Konya'da Aselsan ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında, Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün savunma araç ve gereçlerinin üretilmesi konusunda 300 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulmasına dair proje için gerekli imzaların atıldığını belirtti. 

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş mitingine giderken uçakta imzalandığını açıklayan Sorgun, "Proje önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. AK Parti'nin nasıl bir hizmet anlayışı olduğunu gösteren bir çalışma. Bir yandan seçim çalışmaları sürerken diğer taraftan da yatırımlar devam ediyor." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da projeyi uzun zamandır takip ettiklerini söyledi.

"300 milyon lira sermayeli bir yatırım"

Projenin dünya devi olan ve emin adımlarla ilerleyen Aselsan ile Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığıyla yürütüleceğini anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Proje, Konya'da silah sistemlerinin kurulması, üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulmasına yönelik. Organize Sanayimizin 5. bölgesinde 35 bin metrekarelik bir alanda kurulması öngörülen, 300 milyon lira sermayeli bir yatırım. Burada ülkemizin ihtiyaçlarında kullanılacak silah sistemleri üretilecek. Üretimin Konya'da yapılması sağlanacak. Konya'nın, Anadolu'nun savunma sanayi üretim merkezi olması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Türkiye ihracat ve üretimle büyüyor. Savunma sanayisi de bu anlamda Türkiye'nin çekici gücü olmaya devam ediyor. Savunma sanayisi 3,5 milyar dolarlık ihracatını Konya ile birlikte daha da yukarıya taşıyacak, Konya, savunma sanayisinin omurgası olacak."

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