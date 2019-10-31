Arttırılmış gerçeklik, şirketler için fırsat olabilir

Bu teknoloji ile neler yapılabilir derseniz, öncelikle bilim kurgu dünyasına merhaba demek gerekiyor. Çünkü artırılmış gerçeklik ile dünya bir oyun alanı hâline dönüşebilir. Günümüzde kullanımda olan AR uygulamalarından söz etmek gerekirse, oyunlardan sonra sağlık uygulamalarının ön planda olduğunu görülüyor. Sağlık personelinin eğitiminde kullanılan sistem, gerçekte var olmayan 3 boyutlu bir model üzerinde insan anatomisini tanımaktan sanal bir ameliyat yapmaya kadar pek çok avantaj sağlıyor. Sanatsal açıdan bakıldığında AR, bir galeriyi gezerken gördüğünüz resim ya da heykelin aslında orada olmayan farklı şekillerini de görebilmenizi sağlıyor. Bir müze geziyorsanız, sergilenen dinozor iskeletinden onun yaşarken neye benzediğini gösterebiliyor. E- ticarette de kullanılan AR uygulamaları, bir ürünü almadan önce onu kendi üzerinizde sanal olarak denemenize imkân sağlıyor.

Uygulama alanları bunlarla da sınırlı değil. Geleceğin şehirlerini de AR / VR / XR uygulamalarının değiştirmesi bekleniyor. Arabanızın özel camından baktığınızda ya da özel gözlüğünüzü taktığınızda, geçtiğiniz sokakların adını, gitmeniz gereken yolu, çevrenizdeki dükkanları hatta otoparkta kaç arabalık yer olduğunu da gösterebiliyor. Bir markette ürünlerin hangi reyonda olduğunu, üzerinde etiket olmasa da içeriğini ya da fiyatını öğrenebilmenize olanak tanıyor.

Artırılmış gerçeklik iletişim yollarını da değiştiriyor

AR, üretim sürecinden ambalajlamaya hatta kalite standartlarına kadar ek bilgileri tüketiciye daha kolay sunmak için fırsat yaratabiliyor. Böyle bir uygulama ile tüketici bilincini arttırmak ve pazarlamada rakiplerin önünde yer almak da mümkün. Ayrıca mağaza içi ve e-ticaret deneyiminin oyunlaştırılması, müşteriler için çeşitli görevlerin oluşturulmasına da imkân veren AR ile markalaşma ve iletişim alanında da yeni deneyimler bizleri bekliyor. Televizyonda gördüğümüz reklamlardan okuduğumuz gazetelere kadar farklı bir sanal dünya şekilleniyor.

Tüm bu saydıklarım aslında binlerce sayfalık bir kitabın ön sözü. Türkiye’de yaygın kullanılmıyor olsa da ülkemizde bu alanda çok iyi yazılımlar geliştirebilen şirketler mevcut. Avrupa ülkeleriyle bu alanda ticaret yapmamız mümkün. Bu hafta Almanya’nın, Hindistan ile ticari ilişkiler, inovasyon ve dijitalleşme alanında masaya oturması bekleniyor. Basın organları masada yer alacak konular arasında yapay zekâ ve diğer teknolojilerin de olacağına değiniyor. Türk teknoloji şirketlerinin de birlikte hareket ederek ülkeler bazında ticari görüşmeler yapmaya hız vermesi, değişen dünya şartlarında kendilerine daha geniş pazarlarda yer edinmesi yerinde bir yaklaşım olabilir.





Serap TORUN

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