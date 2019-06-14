Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek
Arttırılmış gerçeklik (AR) günden güne daha sık duymaya başladığımız bir teknoloji ve gelecekte pek çok alanda bu teknolojiyi yakından göreceğiz. Hayatımızı değiştirecek olan bu teknoloji şu günlerde emekleme aşamasında ve San Francisco'da giderek burada teknoloji trendlerini takip eden girişimci Şahin Boydaş ile bir araya geldik. Stanford Üniversitesi'nin görkemli kampüsünde AR'nin geldiği son noktayı konuştuk.
AR teknolojisi genel olarak VR (sanal gerçeklik) teknolojisiyle sıkça karıştırılıyor. Ancak bu iki teknoloji birbirinden tamamen farklı ve hayatımıza farklı yönlerden dokunuyor. AR, henüz başlangıç aşamasında ve San Francisco'da hayatını sürdüren girişimci Şahin Boydaş, Leo AR Camera uygulamasını kendi çekirdek ekibiyle geliştirerek bu teknolojiyi deneyimleme şansını son kullanıcıya sunuyor.
Ücretsiz olarak iOS ve Android cihazlara indirilebilen uygulama paralelinde WWDC 19 etkinliği sonrası bir araya geldiğimiz Boydaş ile AR teknolojisini enine boyuna tartıştık.
Boydaş ile gerçekleştirdiğimiz röportaja aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
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