Artırılmış gerçeklik teknolojisi bu kez bitkilerin dilini çözdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriArtırılmış gerçeklik teknolojisi bu kez bitkilerin dilini çözdü
GeriTeknoloji Artırılmış gerçeklik teknolojisi bu kez bitkilerin dilini çözdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.08.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Artırılmış gerçeklik teknolojisi bu kez bitkilerin dilini çözdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artırılmış gerçeklik teknolojisi bu kez bitkilerin dilini çözdü

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan yüksek teknoloji odaklı inovasyon laboratuvarı alt_lab, ilk meyvesini verdi. Artırılmış gerçeklik ile geliştirilen alt_plant uygulaması sayesinde bitkilerin ışık ve su ihtiyaçlarından toprak değişimine kadar her ihtiyacı kolayca tespit edilebiliyor.

alt_plant uygulaması, bitkilerin özelliklerine ve bakımlarına dair bilgileri, artırılmış gerçeklik (AR) aracılığıyla kullanıcıya sunuyor. Objeler veya görsellerin üzerine etkileşimli dijital katmanlar ekleyerek kullanıcılara ekstra bilgi sağlamak için kullanılan AR teknolojisi, önce tablet ve telefonların kameralarına bağlanıyor. Bu sayede bitkilerin üzerinde ya da yanında bulunan etiketler okunuyor. Açılan menü aracılığıyla bitkilerin ışık ve su ihtiyaçlarından toprak değişim zamanlarına kadar birçok bilgiye erişilebiliyor.

Kullanıcı deneyimini (UX) üst düzeye çekmek için bitkiye özel animasyonla açılan menü aracılığıyla bitkiler, olması gereken en iyi koşullarda yaşama imkânı yakalıyor. BİLGİ Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fulya Pekserbes ve BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Sezer Türkeli başta olmak üzere tüm alt_lab stajyerlerinin desteğiyle hayata geçen proje, alt_lab’in ilk projesi olarak dikkat çekiyor.

Yeni projeler yolda

alt_plant’in, alt_lab’den çıkan ilk ürün olduğuna dikkat çeken BİLGİ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, proje ile ilgili şu ifadeleri kullandı; “alt_plant sadece bir başlangıçtı. alt_lab fikir, proje, ürün dizgesine göre çalışan, kullanıcılarına fiziki mekan ve teknolojik altyapının yanı sıra karşılaşma imkanı, network ve görünürlük sağlayan bir oluşum. Bunun yanı sıra atölyeler, konferanslar, iş toplantıları, beyin fırtınaları, sosyal buluşmalar ve etkinliklere açık bir kamusal alan. AR tabanlı mini bir sergi uygulaması ve ‘Social Wall’ isimli çalışmalar yolda. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde birçok heyecan verici projeye şahit olacağız.”

İletişim ile mühendislik, mimarlık, endüstriyel tasarım, hukuk, işletme alanlarında eğitim gören öğrencileri birlikte proje üretmek için bir araya getirmeyi amaçlayan alt_lab, sadece öğrenciler için değil, öğretim elemanları ve ilgili sektörlerin aktörleri için de bir karşılaşma mekânı olarak dikkat çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?