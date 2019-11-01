Arsenik soluyan canlılar şaşkınlığa neden oldu
Dünya üzerinde yaşayan bazı canlı türleri var ki hayal gücümüzü dahi zorlayan şartlarda hayatta kalabiliyor. Öyle ki yapılan son araştırmalar su ayılarının uzayda bile bir süre hayatta kalabilecek yetkinlikte olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları ise bu kez Pasifik Okyanusu'nda arsenik soluyan canlıların izine rastladı.
Bilim insanları, arsenik soluyarak hayatta kalan bir okyanus mikrobunun izini buldu. Arsenik insanların epey zehirli olduğunu bildiği kimyasal bir element. Uzmanlar, canlıların bu durumu, gezegenimiz üzerindeki oksijenin bu kadar bol olmadığı uzak geçmişte kullanılan antik bir hayatta kalma stratejisi olduğunu düşünüyorlar. Fakat bunun günümüzde hâlâ kullanıldığını görmek şaşırtıcı.
Bu keşif, küresel ısınmayla ilgili de önemli ipuçları veriyor. Washington Üniversitesi’ndeki araştırma takımına göre bu durum, okyanusta bulunan yaşamın iklim değişikliği karşısında nasıl değişmeye devam edeceğine yönelik bir işaret olabilir: Eğer su altındaki oksijen seviyeleri yeniden azalırsa, ekosistemler buna uyum sağlamak zorunda kalabilirler.
Bu denli dayanıklı mikroorganizmalar; Pasifik Okyanusu’nun Meksika kıyısında, oksijensiz olarak sınıflandırılan bir su bölgesinde keşfedildi. Burada aslında hiç oksijen bulunmuyor.
Geçmişte yapılan araştırmalarda, oksijen mevcut değil iken nitrojen ve sülfür ile hayatta kalan küçük deniz canlıları gösterilmiş olsa da; araştırmacılar ilk defa bu çevrede arsenik soluyan mikroplar tespit etti. Bunun gibi birkaç mikrobu daha önce görmüştük fakat okyanusta hiç görülmedi.
Toplanan örnekler üzerinde detaylı bir DNA analizi yapan bilim insanları; arseniğe dayalı molekülleri dönüştürerek, yaşamı sürdürmek için gereken enerjiyi üreten iki tane genetik güzergâh bulunduğunu belirledi. Çalışmada özellikle; arsenat moleküllerinin, oksijenin kolayca bulunamadığı bölgelerde nasıl arsenite dönüştürülebildiği gösteriliyor.
Populer Science'ın haberine göre söz konusu kimyasal tepkime, yalnızca okyanustaki oksijen bakımından yetersiz bölgelerde (ODZ’ler) bulunan yaşamı açıklamaya yardımcı olmakla kalmıyor; aynı zamanda, diğer gezegenlerde dünya dışı yaşam arama konusunda bize yardımcı da olabilir.
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