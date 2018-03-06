ARKit teknolojisiyle iPhone X'te optik illüzyon

Apple geçtiğimiz yıl MWC 2017 etkinliğinde yeni ARKit yani Augmented Reality (artırılmış gerçeklik) Kitini duyurmuştu. Bu sayede geliştiriciler için sanal gerçeklik uygulamalarının yolu açılmıştı. Apple bu yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Bu teknoloji sayesinde sanal gerçeklikli uygulama ve oyunların yanı sıra sanatsal çalışmalarda yapılabiliyor.



İsveçli sanatçı Peter Norrby tarafından ARKit tabanlı bir optik uygulaması hazırlanıyor. TrueDepth kamera sistemini kullanarak kişilerin gözünü takip eden uygulamanın grafikleri Unity 3 oyun motoru ile hazırlanmış. Ayrıca ekran dışına çıkıyormuş gibi de grafikler hazırlayan sanatçı, bunun için The Parallax View isimli bir uygulama geliştirmiş. Bu sayede ekstra bir donanım kullanmadan bunu başarabilmiş.