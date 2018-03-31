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    Arkit 1.5 nedir?

    Hürriyet Haber
    31.03.2018 - 08:35 | Son Güncelleme:

    Arkit 1.5, son günlerde İphone kullanıcılarının merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Apple'ın telefonlarına yeni güncelleme ile getirdiği Arkit 1.5, sanal gerçekliğe yeni bir adım atıyor. Dijital olarak dizayn edilmiş görselleri, telefonun kamerasını kullanarak 3 boyutlu olarak bulunduğunuz ortama yerleştiren Arkit 1.5, anlık simülasyon hizmeti olarak da nitelendirilebiliyor. İşte, merak edilen sistem hakkında detaylı bilgiler

    Arkit 1.5, dijital nesneleri ve bilgileri çevrenizdeki ortamla harmanlayarak gerçek dünyayla etkileşimde bulunmalarını sağlıyor.

    Arkit, Sanal nesneleri dikey yüzeyler üzerinde görebilme ve yerleştirebilme ve düzensiz şekilli yüzeyleri daha doğru bir şekilde haritalamaya olanak sağlayabiliyor.

    Artırılmış gerçeklik (AR), bir cihazın kamerasından canlı görüntüye 2D veya 3D elemanlar ekleyen kullanıcı deneyimlerini, bu unsurların gerçek dünyada yaşadığı bir şekilde tanımlar. Arkit bir AR deneyimi oluşturma görevini basitleştirmek için cihaz hareket izleme, kamera ile sahne yakalama, gelişmiş sahne işleme ve ekran kolaylıkları işlemlerini birleştirir.

    Arkit, iPhone ve iPad ile kamera görüntüsü tarafından sunulan sahneyi analiz etme, odadaki yatay ve dikey düzlemleri bulma ve nesneleri daha küçük özelliklerde izleme ve yerleştirme imkanını da sunmaktadır. Arkit ayrıca, bir sahnede mevcut olan toplam ışık miktarını tahmin etmek için kamera sensörünü kullanarak doğru miktarda ışığı sanal nesnelere uygulayabilir.

    ARKİT TEKNOLOJİSİNİ İÇEREN UYGULAMA VE OYUNLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: arkit nedir , SeoHaber , NoMobil
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