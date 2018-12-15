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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
A.A.
15.12.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Arkadaşlarını kazada kaybettiler yeni cihaz ürettiler

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Arkadaşlarını kazada kaybettiler yeni cihaz ürettiler

Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden girişimciler, başkaları da aynı acıyı yaşamasın diye akıllı bir cihaz geliştirdiler. Geliştirilen Drivee SafeCall cihazı, sürüş davranışlarını geliştirerek oluşabilecek kazaları engellemeye çalışırken, olası bir kazayı çarpışma sensörleriyle algılıyor, ihtiyaç halinde kaza lokasyonuna en yakın acil müdahale ekibine durumu bildiriyor.

Drivee Kurucu Ortağı Nihat Emir Çavuş, ekip arkadaşları Cantekin Güneşer, Gökçen Üstündağ ve Osman Bıyık'la beraber geliştirdikleri teknolojiyi AA muhabirine anlattı.

"Kurucu ortaklarımızla beraber ortak bir arkadaşımızı trafik kazasında kaybettikten sonra başka hayatların aynı nedenle yitirilmemesi için Drivee’yi kurduk." diyen Çavuş, "Drivee SafeCall cihazı, akıllı sensörlerle donatılmış bir telematik cihazdır. Önceliğimiz trafik kazasının önüne geçebilmek. Bunun için sürücü davranışlarını analiz ederek, sürücüye düzenli iyileştirme önerileri yapan yazılımımız bulunuyor cihaz içinde. Trafik kazasının önüne geçilemeyecek bir durum olursa da kazazedelerin hızlı ve kişiye özel müdahale almalarını sağlayarak hayatta tutmaya çalışıyoruz." bilgilerini verdi.

"Kaza sonrası 'Altın Saat' hayati önem taşımakta"

Sürücülerin sürüş dinamiklerini analiz ederek kişiye özgü risk planlaması yaptıklarını aktaran Çavuş, böylece sürüş davranışlarını geliştirerek oluşabilecek kazaları engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Araç içine monte edilen cihazın kaza olması durumunda çarpışma sensörleri ile kazayı algılayarak araç içerisi ile otomatik olarak iletişime geçtiğini anlatan Çavuş, "İhtiyaç halinde kaza lokasyonuna en yakın acil müdahale ekibine durum bildirilmektedir. Burada kaza sonrası ilk dakikalar, yani 'Altın Saat' hayati önem taşımaktadır. Drivee SafeCall ile konum ve kişi bilgisine ulaşan acil müdahale ekibi, yaralıya hızlı ve dakik şekilde yardım edebiliyor. Araç içinde yer alan kişiler bilincini kaybetseler bile sistem otomatik devreye girdiğinden, müdahale ekibi olay yerine hızlıca yönlendirilebilmektedir. Bu aynı zamanda iş yeri olarak geçen şirket araçları için acil durum eylem planlaması yapılmasına olanak sağlamaktadır." diye konuştu.

"Kaza lokasyonu ve araç içerisindekilerin sağlık dataları ambulansa aktarılır"

Trafik kazaları meydana geldiğinde ambulansa ulaşma süresinin asılsız aramalar ve trafik nedeniyle uzayabildiğini hatırlatan Çavuş, şöyle konuştu:

"Kaza meydana geldiğinde 112'ye ulaşmak zorlaşabilir. Ayrıca ulaşılsa bile panik durumundan dolayı kazazedeler lokasyonunu ve durumunu izah etmek için uzun zaman harcamaktadırlar. Drivee bu problemlerin hepsini ortadan kaldırmaktadır. Çünkü kaza algılanır algılanmaz merkeze otomatik bildirilir. Kaza lokasyonu ve araç içerisindekilerin sağlık dataları call center aracılığı ile ambulansa aktarılır. Böylece hızlı müdahale imkanı sağlanıp zamandan kazanılarak hayat kurtarılabilir. Avrupa Parlementosu raporuna göre bu tip telematik cihazlar kullanılırsa sadece Avrupa’da yılda 2 bin 500 hayat trafik kazasına bağlı kurtarılabilir ve 20 milyar avro tasarruf sağlanabilir."

"Tek tuş ile Türkiye’nin her yerinde yol yardım ve çekici hizmeti sağlayabiliyoruz"

Çavuş, güvenlik açığı olan diğer alternatif metotlara göre kesintisiz bir koruma sağlayan Drivee SafeCall'un, kolay kurulumu ile de dikkati çektiğini söyledi.

Cihazın, araç sisteminden bağımsız çalıştığından, aracın garanti kapsamını etkilemediğini belirten Çavuş, şunları kaydetti:

"Drivee SafeCall cihazının üzerinde yer alan acil yardım butonu ile de sistem manuel olarak devreye alınabiliyor. Bu tuş, kalp krizi ve/veya kronik rahatsızlıklar ile diğer acil yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılabilmektedir. Böylece ilgili birimlere manuel olarak da bilgi geçilebilmektedir. Drivee SafeCall, kaza anında zaman kazandırarak hayata tutunmanızı sağlar. Akıllı filo yönetimi çözümü sayesinde de sürücülerin araçlarının bakımı, lastik değişim zamanı, kasko/MTV/Trafik sigortası sürelerini takip edebilmesi ve randevuların otomatik olarak alınması sağlamaktadır. Eğer herhangi bir nedenle yolda aracın kalmasında ise tek tuş ile Türkiye’nin her yerinde yol yardım ve çekici hizmeti sağlayabiliyoruz." 

"Big Bang Start-up Challenge’da 76 bin TL’lik ödül desteği aldık"

Toplamda 6 kişilik ekiple1,5 yıllık Ar-Ge sürecinde tekil araç ile 300 bin kilometre sürüş dinamiği testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Nihat Emir Çavuş, bu sürede gerekli olan sertifikaları aldıklarını söyledi.

Ekim ayında satışa başlayan Drivee SafeCall’nin filo kiralama, günlük kiralama şirketleri, gıda ve ilaç sektöründe yer alan bazı şirketler ile bazı otomotiv markalarının bayileri tarafından rağbet gördüğünü aktaran Çavuş, şunları kaydetti:

"Bu müşterilerimizin araç sayısı 9 bin 500. Drivee olarak birkaç parti cihazımızı müşterilerimize teslim ettik. Yüksek talepten dolayı teslimi eksik kalan cihazları ürettikçe müşterilerimizin araçlarına montajını gerçekleştirmekteyiz. 2018 yılında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bünyesinde düzenlenen 7. Otomotiv Ar-Ge Pazarı yarışmasında dereceye girerek 10 bin TL’lik ödül aldık. İTÜ Çekirdek sürecine kabul alarak, sağlanan network, mentorluk gibi desteklerden faydalandık. Binlerce girişim arasından sıyrılarak, sahnede sunum yapma şansı yakalacağımız ‘Big Bang Start-up Challenge’da 76 bin TL’lik ödül desteği aldık.

"Almanya, İtalya ve Rusya pazarlarının oyuncusu haline gelmeyi hedefliyoruz" 

İlk etapta cihazları Türkiye’de üretmek için teşvik almak istediklerini anlatan Çavuş, böylece imalat için Türkiye'de istihdam sağlayarak ihracat yapan şirket konumuna gelmeyi planladıklarını kaydetti. Çavuş,"Amacımız 2 yıl içerisinde Türkiye araçlarının 100 binine hizmet vermek. 2019 ikinci çeyreği itibarıyla sırası ile Almanya, İtalya ve Rusya pazarlarının oyuncusu haline gelmeyi hedefliyoruz. Drivee bu pazarda global oyuncu olmayı başaracak ekip ve bilgiye sahiptir." dedi. 

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