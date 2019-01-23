Arduino ile robotik programlamayı öğreten kitap
Uzun yıllar, elektrik, elektronik, mekanik bakım ve onarım konusunda çalışmalarda bulunan ve büyük bir markanın üretim bandında da görev alan Projeler EşliğindeArduino ile Robotik Programlama kitabının yazarı Mehmet Akif arvas, bu eğitimlerde edindiği bilgi ve tecrübeleri kaleme aldı.
Kitapta; Arduino yazılımı ve projeleri, Elektronik kartları, robotik/otomasyon alanında yapılan uygulamalar, ayrıntılı bir biçimde çok sayıda görsel eşliğinde anlatılmış. Eserde bizzat uygulanmış ve çalıştırılmış 66 farklı proje anlatılarak konunun sadece teorik kısmına yer verilmemiş aynı zamanda uygulamasına da yer verilmiş.
Kitabı bitirdiğinizde, konuyla ilgili özgün projeler üretebilmeniz ve bu projelerinizi yapabilecek seviyeye gelmeniz hedeflenmiş.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
ISIS, Fritzing, Eagle, Tinkercad Simulasyon Programları Kullanımı
Led, Button ve Röle Kullanımı
LCD Ekran Kullanımı
Sıcaklık Sensörü Kullanımı
Işık Sensörü Kullanımı
RFID Kart Okuyucu Kullanımı
Servo Motor, DC Motor, Brushless (Fırçasız) Motor Kullanımı
IR Alıcı ve Verici Kullanımı
Otomatik Vantilatör Çalıştırma
Bluetooth ile Uzaktan Kumanda
WIFI (ESP8266) Kullanımı
IOT Nesnelerin İnterneti
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