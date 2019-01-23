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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.01.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Arduino ile robotik programlamayı öğreten kitap

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Arduino ile robotik programlamayı öğreten kitap

Uzun yıllar, elektrik, elektronik, mekanik bakım ve onarım konusunda çalışmalarda bulunan ve büyük bir markanın üretim bandında da görev alan Projeler EşliğindeArduino ile Robotik Programlama kitabının yazarı Mehmet Akif arvas, bu eğitimlerde edindiği bilgi ve tecrübeleri kaleme aldı.

Kitapta; Arduino yazılımı ve projeleri, Elektronik kartları, robotik/otomasyon alanında yapılan uygulamalar, ayrıntılı bir biçimde çok sayıda görsel eşliğinde anlatılmış. Eserde bizzat uygulanmış ve çalıştırılmış 66 farklı proje anlatılarak konunun sadece teorik kısmına yer verilmemiş aynı zamanda uygulamasına da yer verilmiş.

Kitabı bitirdiğinizde, konuyla ilgili özgün projeler üretebilmeniz ve bu projelerinizi yapabilecek seviyeye gelmeniz hedeflenmiş.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

ISIS, Fritzing, Eagle, Tinkercad Simulasyon Programları Kullanımı
Led, Button ve Röle Kullanımı
LCD Ekran Kullanımı
Sıcaklık Sensörü Kullanımı
Işık Sensörü Kullanımı
RFID Kart Okuyucu Kullanımı
Servo Motor, DC Motor, Brushless (Fırçasız) Motor Kullanımı
IR Alıcı ve Verici Kullanımı
Otomatik Vantilatör Çalıştırma
Bluetooth ile Uzaktan Kumanda
WIFI (ESP8266) Kullanımı
IOT Nesnelerin İnterneti

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