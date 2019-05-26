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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.05.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Arazide toprak analizi yapabilen robot tasarladılar

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Arazide toprak analizi yapabilen robot tasarladılar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri, arazide toprak analizi yapabilen paletli robot tasarladı.

Çiftçi ailelerin çocukları olan elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri Fatih Doğan ve Azat Ardın, tarımsal mekanizasyonla verimliliği artırmak amacıyla arazide analiz yapabilen robot geliştirdi. 

Paletli robot, sensörler sayesinde arazinin rakımını belirleyebiliyor, toprağın pH değeri ile sıcaklık ve nemini ölçerek, bluetooth yardımıyla akıllı telefonlara gönderiyor. Bu sayede çiftçiler arazilerinin toprak yapısına ilişkin anlık bilgiye sahip olabilecek. 

Çiftçiler araziden elde edilen bilgiler ışığında da gerekli müdahaleyi anında yapabilecek ve bitki gelişimini olumsuz etkileyecek sorunlar da en aza indirilebilecek. 

Elektrik bataryası ve güneş enerjisiyle çalışan robot, paletleri sayesinde arazide rahatlıkla hareket edebiliyor.

3 önemli parametrenin takibini kolaylaşıyor

Öğrencilerden Fatih Doğan, yaptığı açıklamada, bitkinin sağlıklı şekilde gelişimini sürdürmesi için dışarıdan müdahale yapılması gerekebileceğini belirtti. 

Sağlıklı üretim için toprak değerlerinin sürekli ölçülmesi ve gerekli işlemlerin zamanında yapılması gerektiğine dikkati çeken Doğan, toprağın en uygun verimlilik şartlarında bulunması için takip edilmesi gereken en temel parametrelerin sıcaklık, nem ve pH değeri olduğunu söyledi. 

Fatih Doğan, toprağın 3 önemli parametresinin takibini kolaylaştırmak için robot tasarladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: 

"Robot, toprağın pH, nem ve sıcaklığını ölçerek yazılımla birlikte telefonumuza gönderiyor. Çiftçimiz bu değerleri olması gereken zirai değerlerle karşılaştırarak gerekli müdahaleyi yapıyor ve varsa bitkideki olumsuz gelişimi en aza indirmiş oluyor. Robotun tarlada daha rahat hareket edebilmesi için palet kullandık. Enerji sorunu olamaması için de üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirdik. Çiftçimiz her türlü arazide bunu rahatlıkla kullanabilecektir." 

Çiftçilerin toprak değerlerini öğrenebilmek için tarlasından aldığı numuneleri laboratuvarlara götürdüğünü anımsatan Doğan, "Burada yapılan ölçümler zaman alıyordu. O arada geçen zamanda toprağın bazı özellikleri kayboluyor. Bu robotu, sorunu yerinde tespit edip müdahale ederek aynı topraktan daha fazla verim alabilmek için tasarladık." ifadelerini kullandı.

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