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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.02.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Aras Şenyüz, Netmarble EMEA Genel Müdürü oldu

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Aras Şenyüz, Netmarble EMEA Genel Müdürü oldu

Önde gelen oyun şirketlerinden Netmarble’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürlüğü görevine Aras Şenyüz atandı. Aras Şenyüz, Kasım 2017 tarihinden bu yana Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Netmarble’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Genel Müdürlüğü görevine Aras Şenyüz atandı. Aras Şenyüz, Kasım 2017 tarihinden bu yana merkezi İstanbul’da bulunan şirketin Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

Göreve geldiği 2013 yılından itibaren önceliğini mobil dijital pazarlamaya veren Şenyüz, Paramanya mobil oyun lansmanı ile Avrupa ve Türkiye’de birçok ödül aldı. Bu tarihten itibaren bölgenin mobil dijital pazarlama konusunda aranan isimlerden biri olarak çeşitli platformda verdiği mobil pazarlama eğitimleriyle de dikkat çekti.

Şenyüz pazarlama alanında çeşitli görevlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Netmarble adına EMEA bölgesinde ve Türkiye’de dijital oyun sektöründe başarılı projeleri hayata geçirdi. Özellikle son 3 yıldır Wolfteam ve Paramanya gibi oyunlar için düzenlenen turnuvalarla ülkemizde esporun gelişimine önemli katkı sağlayan projelere imza attı. 

 

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