Aras Şenyüz, Netmarble EMEA Genel Müdürü oldu
Önde gelen oyun şirketlerinden Netmarble’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürlüğü görevine Aras Şenyüz atandı. Aras Şenyüz, Kasım 2017 tarihinden bu yana Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Netmarble’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Genel Müdürlüğü görevine Aras Şenyüz atandı. Aras Şenyüz, Kasım 2017 tarihinden bu yana merkezi İstanbul’da bulunan şirketin Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Göreve geldiği 2013 yılından itibaren önceliğini mobil dijital pazarlamaya veren Şenyüz, Paramanya mobil oyun lansmanı ile Avrupa ve Türkiye’de birçok ödül aldı. Bu tarihten itibaren bölgenin mobil dijital pazarlama konusunda aranan isimlerden biri olarak çeşitli platformda verdiği mobil pazarlama eğitimleriyle de dikkat çekti.
Şenyüz pazarlama alanında çeşitli görevlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Netmarble adına EMEA bölgesinde ve Türkiye’de dijital oyun sektöründe başarılı projeleri hayata geçirdi. Özellikle son 3 yıldır Wolfteam ve Paramanya gibi oyunlar için düzenlenen turnuvalarla ülkemizde esporun gelişimine önemli katkı sağlayan projelere imza attı.
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