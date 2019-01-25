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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Arama motoru Bing Çin'de erişime açıldı

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Arama motoru Bing Çin'de erişime açıldı

Çin'de, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un arama motoru Bing tekrar erişime açıldı.

"Beijing News" gazetesinin haberine göre, Microsoft, Çin'de tekrar erişim sağlanan Bing arama motoru için daha önce erişim sağlanamadığını doğruluyoruz ancak durum şu an normale döndü." açıklamasını yaptı. Açıklamada arama motoruna neden ulaşılamadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Çin İnternet İdaresinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı. 

Çin'de çarşamba günü internet kullanıcıları arama motoru Bing'e girmeye çalıştıklarında “Bu web sitesine ulaşılamıyor.” uyarısıyla karşılaşmıştı.

Ülkede arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 2'sine sahip Microsoft, sorunun ardından yaptığı açıklamada, "olaya yönelik soruşturma yürütüldüğünü" ve "gelecek adımları belirlemeye çalıştıklarını" belirtmişti.

ABD’li teknoloji şirketinin arama motoru Bing’in Çin’de hem yerel hem de uluslararası sürümü bulunuyor. 

Öte yandan ülkede birçok Batılı sosyal mesajlaşma ve paylaşım uygulamalarına erişim sağlanamazken, ABD’li arama motoru devi Google da Çin hükümetiyle yaşadığı sorunları gerekçe göstererek, 2010’da Çin pazarından çıkmıştı.

Başta Google Instagram, Facebook, Youtube, Twitter olmak üzere birçok yabancı ülkenin web sitesine VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamaları olmadan erişim sağlanamıyor. 

Ülkede Çin Komünist Partisinin önemli toplantıları olduğu dönemlerde yabancı web sitelerine erişim noktasında VPN de yetersiz kalabiliyor. 

Yabancı sitelere erişim, ülkenin internet güvenlik duvarı olan ve Çin Seddi'nin İngilizcesi Great Wall’ı anımsatan Great Firewall ile engelleniyor.

Ülkede, arama motoru hizmetini Çinli teknoloji firmaları Baidu, Sougou ve 360 gibi teknoloji firmaları sağlıyor. Çin arama motoru pazarında en büyük payı ise yaklaşık yüzde 70'le Baidu elinde tutuyor.  Bununla birlikte Çin'de Batılı sosyal paylaşım uygulamalarına  Wechat, Weibo, Youku gibi ülke içine dönük alternatifler sunuluyor.

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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