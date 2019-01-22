Araç sahiplerine Spotify müzik çalar geliyor
Spotify, fazlasıyla müzik ve radyo dinlediğimiz araçlarımıza özel bir çözümle çok yakında karşımıza çıkıyor. 2019 yılı içinde sunulması beklenen özel Spotify müzik aracı, 100 dolarlık fiyatıyla karşımızda olacak.
Spotify, araç sahiplerine özel bir müzik çalar ile geliyor. Bu yıl satışa sunulması beklenen müzik çalar, telefon zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve aktif Spotify hesabınız varsa bu müzik çalar üzerinden aynı şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Fiyat etiketinin 100 dolar seviyelerinde olması beklenen Spotify marka müzik çaların bir ekranının olmayacağı da konuşuluyor. Ancak tasarımıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
4G/LTE bağlantısını desteklemesi beklenen müzik çalar, internet bağlantınızın olmadığı durumlarda da içerisinde yer alan dahili hafızasına müzikleri atarak çevrimdışı olsanız da müzik dinlemenize olanak verecek.
Bunun dışında telefonunuzu Hotspot noktasına çevirerek de Spotify müzik çalara internet sağlamak mümkün olabilecek.
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