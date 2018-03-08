Araç sahiplerine 6 bin TL’ye kadar ek gelir sağlıyor

Meal Box, 2017 sonunda aldığı 500 bin dolarlık yatırımın ardından dağıtım ağını büyütmek için harekete geçti. Bugüne kadar sadece kurye sahibi yerel işletmelerin katılabildiği Meal Box Dağıtım Partnerliği Programı, araç sahibi herkese katılım imkânı sunacak şekilde genişletildi. Meal Box’ın yeni iş modeliyle öğünler abonelere teslim edilirken, araç kullanıcıları da ek gelir elde etme fırsatına sahip oluyor.

Kullanıcı sayısını 2017 yılı içinde 400’den 2.500’e çıkaran Meal Box, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere ev ve ofislere abonelik modeliyle sunduğu hizmetin ölçeğini genişletiyor. Meal Box kuryeleri ve yeni dağıtım ortakları, kapıya servis siparişlerde gidecekleri rotayı doğrudan akıllı telefonlarındaki mobil uygulama üzerinden görüntülüyor. Merkezi sistem tüm siparişleri göz önünde bulundurarak her kurye için en verimli rotayı çıkarıyor ve böylelikle menüler kısa süre içinde teslimat noktasına ulaşıyor.

Meal Box CEO’su Murat Demirhan, “Daha geniş ölçekli bir iş modeline ihtiyacımız vardı. Dağıtım Partnerliği Programının kapsamını genişleterek çözüme ulaştık. Artık araç sahibi olan herkes bir Meal Box kuryesi olarak ek gelir elde edebilecek.” diye konuştu.