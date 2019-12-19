MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var'
GeriTeknoloji 'Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
19.12.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

'Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ar-Ge desteklerinin gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 1'i geçtiğini belirterek, "Bunu fazlasıyla aşmamız lazım çünkü Ar-Ge ve inovasyonda daha gitmemiz gereken çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonunca Ar-Ge ve inovasyon destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özdebir, toplantıda yaptığı konuşmada, 2008 krizinden sonra ülkelerin korumacı tedbirler alarak kendi sanayilerini ve ekonomilerini daha canlı tutabilmek için çaba gösterdiklerini, dünyada rekabet şartlarının ağırlaştığını bildirdi.

Bu rekabet şartlarında var olabilmek için dünyanın iki gruba ayrıldığına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti: 

"Birincisi katma değeri son derece düşük işleri, hizmetleri üretecek olanlar, diğeri ise teknolojide liderlik yapacak, masanın üzerindeki tüm gelirleri toplayacak ülkeler. Maalesef birtakım ülkeler Türkiye'yi ilk söylediğim grupta görmek istiyorlar. Ar-Ge desteklerinin gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 1'i geçti. Bunu fazlasıyla aşmamız lazım çünkü Ar-Ge ve inovasyonda daha gitmemiz gereken çok yolumuz var." 

Toplantıya, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonu ve Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ile TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Uzmanı Burcu Koç Haskılıç da katıldı.

Oppo Reno 2Z incelemesiÇinli teknoloji üreticisi Oppo'nun Reno 2 serisi telefonlarının arasında en uygun fiyatlı modeli olan Reno 2Z, buna karşın üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Pop-up kamerasıyla ekranı tamamen kullanıcıya bırakan Reno 2Z'yi yakından inceliyoruz.(Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle