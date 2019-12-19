'Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var'

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonunca Ar-Ge ve inovasyon destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özdebir, toplantıda yaptığı konuşmada, 2008 krizinden sonra ülkelerin korumacı tedbirler alarak kendi sanayilerini ve ekonomilerini daha canlı tutabilmek için çaba gösterdiklerini, dünyada rekabet şartlarının ağırlaştığını bildirdi.

Bu rekabet şartlarında var olabilmek için dünyanın iki gruba ayrıldığına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Birincisi katma değeri son derece düşük işleri, hizmetleri üretecek olanlar, diğeri ise teknolojide liderlik yapacak, masanın üzerindeki tüm gelirleri toplayacak ülkeler. Maalesef birtakım ülkeler Türkiye'yi ilk söylediğim grupta görmek istiyorlar. Ar-Ge desteklerinin gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 1'i geçti. Bunu fazlasıyla aşmamız lazım çünkü Ar-Ge ve inovasyonda daha gitmemiz gereken çok yolumuz var."

Toplantıya, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonu ve Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ile TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Uzmanı Burcu Koç Haskılıç da katıldı.