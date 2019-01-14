Aquaman rekora doymuyor: 1 milyar doları geride bıraktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.01.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Aquaman rekora doymuyor: 1 milyar doları geride bıraktı!

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Aquaman rekora doymuyor: 1 milyar doları geride bıraktı!

Vizyona girdiği ilk günden bu yana izleyiciden yoğun ilgi gören, kullandığı son teknoloji grafiklerle oldukça iyi bir seyir zevki sunan Aquaman, gişede de beklentilerin üzerinde bir ilgi görüyor. Açıklanan son rakamlara göre Aquaman'ın ABD dışındaki ülkeler de dahil bu sabah itibariyle 1 milyar dolar gelir etmiş durumda.

Devir, CGI efektlerinin yoğun olarak uygulandığı filmlerin devri. Hal böyle olunca Marvel ve DC'nin vizyona giren filmlerine olan ilgi de bu yargıyı güçlendiriyor. Son olarak DC'nin son filmi olan Aquaman, gerek hikayesi, gerekse de oyunculuk ve hayli iyi grafikleriyle izleyenlerden yoğun ilgi görüyor. Bu tablo, filmin gişede elde ettiği gelire de yansımış durumda. Aquaman, 1 milyar dolar barajını bu pazar itibariyle geride bırakmış durumda.

Diğer DC uyarlamalarına bakacak olursak; ABD genelinde Aquaman 287 milyon dolar, Suicide Squad aynı sürede 325 milyon dolar, Batman v Superman 330 milyon dolar, Wonder Woman ise 412 milyon dolar gelir yaratmıştı.

Aquaman rekora doymuyor: 1 milyar doları geride bıraktı


Ancak Aquaman'ın asıl başarısı yurt dışından geliyor. ABD hariç diğer ülkeler baz alındığında filmin 732 milyon dolar hasılat yaptığı dikkat çekiyor. Böylece Aquaman'ın diğer tüm DC filmlerini geride bıraktığı söylenebilir. 


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