Aquaman rekora doymuyor: 1 milyar doları geride bıraktı!
Vizyona girdiği ilk günden bu yana izleyiciden yoğun ilgi gören, kullandığı son teknoloji grafiklerle oldukça iyi bir seyir zevki sunan Aquaman, gişede de beklentilerin üzerinde bir ilgi görüyor. Açıklanan son rakamlara göre Aquaman'ın ABD dışındaki ülkeler de dahil bu sabah itibariyle 1 milyar dolar gelir etmiş durumda.
Devir, CGI efektlerinin yoğun olarak uygulandığı filmlerin devri. Hal böyle olunca Marvel ve DC'nin vizyona giren filmlerine olan ilgi de bu yargıyı güçlendiriyor. Son olarak DC'nin son filmi olan Aquaman, gerek hikayesi, gerekse de oyunculuk ve hayli iyi grafikleriyle izleyenlerden yoğun ilgi görüyor. Bu tablo, filmin gişede elde ettiği gelire de yansımış durumda. Aquaman, 1 milyar dolar barajını bu pazar itibariyle geride bırakmış durumda.
Diğer DC uyarlamalarına bakacak olursak; ABD genelinde Aquaman 287 milyon dolar, Suicide Squad aynı sürede 325 milyon dolar, Batman v Superman 330 milyon dolar, Wonder Woman ise 412 milyon dolar gelir yaratmıştı.
Ancak Aquaman'ın asıl başarısı yurt dışından geliyor. ABD hariç diğer ülkeler baz alındığında filmin 732 milyon dolar hasılat yaptığı dikkat çekiyor. Böylece Aquaman'ın diğer tüm DC filmlerini geride bıraktığı söylenebilir.
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