Apple'ın yıllar önce tanıttığı iMac bugün 20 yaşında!
Yıllar yıllar önce efsane isim Steve Jobs tarafından ilk modeli tanıtılan iMac'ler bugün 20'nci yaşını kutluyor. Satışa çıktığı ilk günden bu yana piyasayı oldukça hareketlendiren ve bilgisayarlara farklı bir bakış açısı getiren iMac'ler bugün de Apple'ın göz bebeği ürünlerinden biri.
Tanıtımı bizzat Steve Jobs tarafından yapılan iMac, teknolojik açıdan gelecekte piyasaya çıkacak tüm bilgisayarları etkiledi. iMac, kimileri için zamanın ruhunu çok iyi yansıtan kültürel bir sembol konumunda. Sadece bilgisayarların ve işletim sistemlerinin olduğu bir dünyada pastadan küçük bir pay alabilen Apple, ilerleyen yıllarda gözünü mobil sektöre dikti ve özellikle telefon sektöründe piyasanın en büyük devi haline geldi.
Habertürk'e göre1998'de tanıtılan iMac'ler bugünün performans canavarı dizüstü bilgisayarlarının hatta cebimizdeki telefonların bile özelliklerinin yanına dahi yaklaşamıyordu. 15 inçlik CRT (tüplü) ekranı olan ürünün 4 GB sabit diski vardı.
Apple'ın ekonomik ve ticari marka olarak sıçramasını sağlayan iMac, markanın bugünlere gelmesinde en büyük payı olan modellerden biri olarak tarihe geçti.
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