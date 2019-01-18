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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Apple'ın yeni iPad'leri için geri sayım başladı

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Apple'ın yeni iPad'leri için geri sayım başladı

Apple, bu yıl yeni model iPad'lerle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni bir iPad Pro ile gelip gelmeyeceği net değil; ancak küçük ekranlı tablet serisi iPad Mini'ye bu yıl yeni bir modelin daha ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple iPad Mini 5'in hazırlığında. Apple tarafından geliştirilen yeni nesil Mini modelinin eski nesil bir işlemciden gücünü alacağı da özellikle belirtiliyor. Apple’ın bir önceki nesil amiral gemisi işlemcisi olan A11 Bionic’ten gücünü alacağı vurgulanan Mini 5’in Face ID ile mi yoksa Touch ID ile mi geleceği henüz bilinmiyor.

Diğer yandan Apple'ın iPad Mini 5'in maliyetini düşük tutmak adına Face ID teknolojisine yer vermeyeceği, bunun yerine Touch ID teknolojisini kullanmaya devam edeceği de söyleniyor.

Appleın yeni iPadleri için geri sayım başladı


Bu yıl ayrıca Apple'ın 2017'de duyurduğu ancak henüz piyasaya sürmediği AirPower isimli kablosuz şarj cihazının da çıkması bekleniyor.

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