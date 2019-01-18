Apple'ın yeni iPad'leri için geri sayım başladı
Apple, bu yıl yeni model iPad'lerle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni bir iPad Pro ile gelip gelmeyeceği net değil; ancak küçük ekranlı tablet serisi iPad Mini'ye bu yıl yeni bir modelin daha ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Apple iPad Mini 5'in hazırlığında. Apple tarafından geliştirilen yeni nesil Mini modelinin eski nesil bir işlemciden gücünü alacağı da özellikle belirtiliyor. Apple’ın bir önceki nesil amiral gemisi işlemcisi olan A11 Bionic’ten gücünü alacağı vurgulanan Mini 5’in Face ID ile mi yoksa Touch ID ile mi geleceği henüz bilinmiyor.
Diğer yandan Apple'ın iPad Mini 5'in maliyetini düşük tutmak adına Face ID teknolojisine yer vermeyeceği, bunun yerine Touch ID teknolojisini kullanmaya devam edeceği de söyleniyor.
Bu yıl ayrıca Apple'ın 2017'de duyurduğu ancak henüz piyasaya sürmediği AirPower isimli kablosuz şarj cihazının da çıkması bekleniyor.
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