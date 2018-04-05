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    Apple'ın yeni iPad'i paramparça oldu! İçinden...

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz ay Apple düzenlediği bir etkinlik ile öğrenciler için yeni bir iPad tanıtmıştı. Apple Pencil desteği bulunan ve Apple A10 yonga seti ile çalışan cihaz, iFixit ekibi tarafından parçalara ayrıldı.

    Teknolojik ürünleri parçalara ayırıp tamir edilebilirlik puanını belirleyen global bir grup olan iFixit, Apple'ın yeni iad modelini parçaladı. iFixt ekibi, batarya değişimi sırasında LCD paneline yapıştırılan bantları söküp çıkartırken hasar riskinin çok olduğunu ve  cihazdaki yapışkanın çok güçlü olduğunu ve bu yüzden işlemin zorlandığını söyledi. Bu nedenlerden dolayı iFixit, iPad'e tamir edilebilirlik açısından 10 üzerinden 2 puan verdi.

    iFixit'in parçalara ayırdığı cihazın içinden Touch ID olan NXP 8461A1 modülü, Cirrus Logix CS42L83A ses kartı, Apple Fusion APL1W24, Toshiba imzalı TSB3236LX3536TWNB1 model birimi ve Mixron imzalı D9VBD LPDDR4 SDRAM kod isimli 2 GB RAM çıktı.

    Etiketler: Parçalara ayırdı
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