Apple'ın yeni iPad Pro'su nasıl olacak?
Apple'ın ay sonunda yenileyeceği iPad Pro serisinin tasarımı hakkında yeni raporlar ortaya çıktı.
Yenilenen iPhone serisi ile Apple'ın ana ekran tuşunu ve Touch ID'yi tamamen geride bırakması, aylardır süregelen yeni iPad tasarımı iddialarını güçlendirdi. Bunun yanında ulaşılan bir yeni rapor, iPad Pro hakkında daha fazla detayı da gün yüzüne çıkardı.
Raporlara göre yeni iPad'in fiziksel bir ana ekran tuşu taşımayacağı iddiaları oldukça güçlendi. Bununla birlikte Apple, Face ID desteğini tabletlerine de iPad Pro ile birlikte getirecek fakat Apple bunu yaparken "çentik" tasarımını tabletlerine taşımayacak. Yeni iPad Pro, TrueDepth kamera sistemini cihazın kenarlıklarında tutarak cihazın simetrik görünümünü koruyacak.
Yeni cihazlar bunun yanı sıra harici monitörlere 4K HDR görüntü aktarımını da destekleyecek. Apple, bunun için Ayarlar uygulamasına ekran çözünürlüğü ve parlaklık gibi kontrollerin bulunduğu yeni bir panel ekleyecek. Bu, Apple'ın yeni cihazlarında veri aktarımı için Lightning yerine USB-C girişi kullanacağı iddialarını destekler nitelikte zira USB-C tam da bu işi sağlayacak kapasitede bir bağlantı imkânı sağlıyor.
Rapor bu iddiaların yanı sıra oldukça değişik bir görüşü öne sürüyor: Apple, iPad Pro'nun alt kısmında bulunan Smart Connector bağlantısından kurtulmakla kalmayıp bunu "Magnetic Connector" adını vereceği bir bağlantı ile yenileyecek. Bu bağlantı adından anlaşılabildiği gibi manyetik kuvveti kullanan bir bağlantı olacak ve bağlantı girişi yeni iPad Pro'nun tam arkasına taşınacak. Bu yeni bağlantının bir klavyenin yanı sıra başka cihazları da destekleyeceği iddiası var ancak söz konusu rapor, bu iddialara dair bir detay içermiyor.
Raporda ayrıca yeni iPad Pro'nun iPhone-AirPods veya HomePod bağlantısında olduğu gibi Apple Pencil ile yakınlaştırılarak kalemle "sihirli" bir biçimde bağlantı kurması mümkün olacak.
Kaynaklar, yeni model kod isimlerinin Wi-Fi versiyonları için "iPad8,1," "iPad8,2," "iPad8,5" ve "iPad8,6" olduğunu, ve "iPad8,1," "iPad8,4," "iPad8,7" ve "iPad8,8" kod isimlerinin mobil veri destekli modeller için kullanılacağını da belirtiyor.
Rapor, ayrıca yeni iPad Pro serisi ile birlikte Face ID'nin dikey taramanın yanı sıra kullanıcının yüzünü yatay olarak da algılama yeteneğine kavuşacağı iddialarını da doğruluyor.
Apple'ın bu ayın sonunda yeni iPad Pro modellerini bu ayın ilerleyen günlerinde özel bir etkinlikle tanıtması bekleniyor.
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