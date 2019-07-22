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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.07.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Apple'ın sürprizi iOS 13 değil, SiriOS olacak!

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Apple'ın sürprizi iOS 13 değil, SiriOS olacak!

Apple'ın her geçen gün daha da iyileştirdiği sesli dijital asistanı Siri, ilerleyen dönemlerde çok daha önemli ve apayrı platform olacak. Öyle ki, SiriOS adında yepyeni bir işletim sistemi kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple, pek dilllendirilmeyen, ancak gelecek yıl duyurulması planlanan SiriOS üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Şirket, son olarak WWDC 2019 kapsamında iPadOS'u ortaya çıkarmış ve iPad'lere özel bir işletim sistemi ortaya çıkarmıştı. Şirketin bu kez sürpriz bir şekilde SiriOS adında özel bir işletim sistemi daha geliştirdiği ortaya çıktı. Apple'ın bu işletim sistemini oluşturmasındaki ana sebep ise gelecekte fazlaca yaygınlaşması beklenen iOT yani Nesnelerin İnterneti çağına ayak uydurabilmek.

Nesnelerin İnterneti sayesinde gelecekte etrafımızdaki irili ufaklı pek çok cihaz akıllanacak ve internete bağlanacak. Ancak bu cihazların hepsi elbette telefonlarda veya tabletlerde gördüğümüz işletim sistemini kullanmayacak ve farklı altyapılar bu sistemler için hazırlanacak. Apple'ın da bu hazırlık sürecinde SiriOS adını vereceği özel bir işletim sistemini geliştirdiği öğrenildi. Gelecek yılın Haziran ayında yapılması planlanan WWDC 2020 etkinliğinde ilk kez gün yüzüne çıkması beklenen SiriOS, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek.

Bu işletim sisteminin alt yapısının oturmasıyla birlikte gelecekte 50 milyar cihaza girmesi hedefleniyor. Şu an rakam oldukça uçuk görünse de, Nesnelerin İnterneti ile bu da mümkün olabilir.

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