Apple'ın son bombası iPhone XI işte böyle görünüyor!
Teknoloji devi Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bu yıl Eylül ayında tanıtması beklenilen yeni telefonu iPhone XI'e ait yeni konsept tasarımlar internete sızdı. Bakın yeni iPhone nasıl görünüyor?
Apple yeni telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da her yıl olduğu gibi telefonun tanıtımından aylar önce cihaza ait konsept görüntüler internette yayılmayı sürdürüyor. Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone XI için de durum pek farklı olmadı. Onleaks Twitter hesabından paylaşılan görsellerde yeni iPhone'la ilgili önemli ipuçları görüyoruz.
Cihazın en çok dikkat çeken yanı arka yüzü aslında. Daha çok LG telefonlara benzerliğiyle dikkat çeken bu tasarımda önceki iPhone'ların aksine üçlü kamera dikey değil yatay olarak yerleştirilmiş.
Kamerasının etrafında da LED flaşa sahip olan iPhone XI'in ön yüzünde ise önemli bir farklılık göze çarpmıyor. Ekran üzerindeki çentik aynen korunmuşa benziyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle