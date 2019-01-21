Apple'ın satışları düştü, iPhone SE geri döndü!
Apple'ın iPhone satışlarında yaşanan kayda değer düşüş şirketin yeni hamleler yapmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Apple'ın minik ekranlı telefonu iPhone SE satışlarına tekrar yoğunlaştığı ve daralan iPhone satış hacmini bu minik telefonla geri kazanmaya çalıştığı konuşuluyor.
Apple, iPhone satışlarındaki olumsuz tabloyu değiştirmek adına iPhone SE modellerine yoğunlaşmaya başladı. Şirket, iPhone SE modellerini tekrar satışa sunuyor. 128 GB'lık iPhone SE modelini 299 dolardan satan şirket, 32 GB'lık modeli ise 249 dolardan alıcısıyla buluşturuyor. İlk olarak 2016 yılı başlarında karşımıza çıkmış ve kullanıcılardan ilgi görmüştü.
iPhone 5S'nin ardından Apple'ın son minik ekranlı telefonu olan iPhone SE, diğer modellere kıyasla çok daha düşük bir fiyat etiketine sahip.
Yeniden satışa sunulan iPhone SE modellerinin, diğer iPhone SE'lerden herhangi bir farkı bulunmuyor. 4 inç'lik bir ekrana sahip olan cihazda A9 işlemci kullanılıyor.
Bakalım iPhone SE, Apple'ın düşen iPhone satışlarını toparlayabilecek mi?
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