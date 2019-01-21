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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.01.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Apple'ın satışları düştü, iPhone SE geri döndü!

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Apple'ın satışları düştü, iPhone SE geri döndü!

Apple'ın iPhone satışlarında yaşanan kayda değer düşüş şirketin yeni hamleler yapmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Apple'ın minik ekranlı telefonu iPhone SE satışlarına tekrar yoğunlaştığı ve daralan iPhone satış hacmini bu minik telefonla geri kazanmaya çalıştığı konuşuluyor.

Apple, iPhone satışlarındaki olumsuz tabloyu değiştirmek adına iPhone SE modellerine yoğunlaşmaya başladı. Şirket, iPhone SE modellerini tekrar satışa sunuyor. 128 GB'lık iPhone SE modelini 299 dolardan satan şirket, 32 GB'lık modeli ise 249 dolardan alıcısıyla buluşturuyor. İlk olarak 2016 yılı başlarında karşımıza çıkmış ve kullanıcılardan ilgi görmüştü.

iPhone 5S'nin ardından Apple'ın son minik ekranlı telefonu olan iPhone SE, diğer modellere kıyasla çok daha düşük bir fiyat etiketine sahip.

Yeniden satışa sunulan iPhone SE modellerinin, diğer iPhone SE'lerden herhangi bir farkı bulunmuyor. 4 inç'lik bir ekrana sahip olan cihazda A9 işlemci kullanılıyor. 

Bakalım iPhone SE, Apple'ın düşen iPhone satışlarını toparlayabilecek mi?

Apple cihazlarda dil ayarı nasıl yapılır? | Teknoloji 101 Teknoloji 101'in bu bölümünde Apple telefonlarda dil ayarı nasıl yapılır bunu gösteriyor olacağız.
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