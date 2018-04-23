Apple'ın patronu Tim Cook'tan 23 Nisan mesajı
Apple'ın patronu Tim Cook, her sene olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı ve paylaştığı tweet'le özel bir jest yaptı. Twitter'da 23 Nisan'ı kutlarken de 13 yaşındaki Özgün Asya'nın bu özel gün için hazırladığı çalışmasını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Tim Cook, özel günlerde Twitter'dan yayınladığı mesajlarla da bilinen bir yönetici. Bu anlamda her yıl yaptığı gibi yine Cook, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmayarak özel bir mesaj yayınladı. Çocukların gününü kutlayan Cook, 6'ncı jenerasyon iPad ile yapılan bir çalışmayı da paylaştı. Apple Pencil desteğiyle gelen ve kullanıcıların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabildiği yeni nesil iPad'le çocuklar 23 Nisan için bir süredir çalışıyordu.
Kendi eserlerini iPad üzerinden ortaya koyan çocuklardan 13 Yaşındaki Özgün Asya'nın özel çalışması ise Cook'un gözünden kaçmadı. Asya'nın renkli portre çalışmasını paylaşarak 23 Nisan'ı kutlayan Cook, böylece bu eseri dünyayla paylaşmış oldu.
15 ÇOCUK KENDİ PORTRESİNİ BÖYLE ÇİZDİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşları 7,5 ile 13 arasında değişen 15 çocuk iPad ve Apple Pencil ile kendi portrelerini çizdi.
"iPad ile Benim Portrem" adlı çalışmalarında çocuklar iPad’in çokyönlülüğüyle kendi hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını birleştirdi. Böylece ortaya birbirinden keyifli 16 otoportre çıktı. Apple Pencil ile iPad üzerinde sınırsız kağıt, rengarenk ve hiç bitmeyen boyalarla çizim yapan çocukların bazıları kendini sevgiyle beslediği ev hayvanın yanında ya da en sevdiği çiçeklerle çizerken bazıları da hayal ettiği mesleği portresinde yansıttı.
İŞTE ÇOCUKLARIN ESERLERİ
iPad ve Apple Pencil ile Procreate uygulamasını kullanarak kendi portrelerini çizen çocuklardan birkaçı bakın nasıl eserler ortaya koydu:
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