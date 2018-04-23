Apple'ın patronu Tim Cook'tan 23 Nisan mesajı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
23.04.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Apple'ın patronu Tim Cook'tan 23 Nisan mesajı

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Apple'ın patronu Tim Cook'tan 23 Nisan mesajı

Apple'ın patronu Tim Cook, her sene olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı ve paylaştığı tweet'le özel bir jest yaptı. Twitter'da 23 Nisan'ı kutlarken de 13 yaşındaki Özgün Asya'nın bu özel gün için hazırladığı çalışmasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Tim Cook, özel günlerde Twitter'dan yayınladığı mesajlarla da bilinen bir yönetici. Bu anlamda her yıl yaptığı gibi yine Cook, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmayarak özel bir mesaj yayınladı. Çocukların gününü kutlayan Cook, 6'ncı jenerasyon iPad ile yapılan bir çalışmayı da paylaştı. Apple Pencil desteğiyle gelen ve kullanıcıların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabildiği yeni nesil iPad'le çocuklar 23 Nisan için bir süredir çalışıyordu.

Kendi eserlerini iPad üzerinden ortaya koyan çocuklardan 13 Yaşındaki Özgün Asya'nın özel çalışması ise Cook'un gözünden kaçmadı. Asya'nın renkli portre çalışmasını paylaşarak 23 Nisan'ı kutlayan Cook, böylece bu eseri dünyayla paylaşmış oldu. 

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

15 ÇOCUK KENDİ PORTRESİNİ BÖYLE ÇİZDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşları 7,5 ile 13 arasında değişen 15 çocuk iPad ve Apple Pencil ile kendi portrelerini çizdi.

"iPad ile Benim Portrem" adlı çalışmalarında çocuklar iPad’in çokyönlülüğüyle kendi hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını birleştirdi. Böylece ortaya birbirinden keyifli 16 otoportre çıktı. Apple Pencil ile iPad üzerinde sınırsız kağıt, rengarenk ve hiç bitmeyen boyalarla çizim yapan çocukların bazıları kendini sevgiyle beslediği ev hayvanın yanında ya da en sevdiği çiçeklerle çizerken bazıları da hayal ettiği mesleği portresinde yansıttı.

İŞTE ÇOCUKLARIN ESERLERİ

iPad ve Apple Pencil ile Procreate uygulamasını kullanarak kendi portrelerini çizen çocuklardan birkaçı bakın nasıl eserler ortaya koydu:

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

Appleın patronu Tim Cooktan 23 Nisan mesajı

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