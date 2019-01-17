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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.01.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Apple'dan ödüllü Türk işi oyunu Oddmar Android için yayında

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Apple'dan ödüllü Türk işi oyunu Oddmar Android için yayında

Yerli bir grup yazılımcı tarafından kurulan Mobge ekibi tarafından geliştirilen Oddmar, iOS platformunda Apple'dan ödül almış ve sesini duyurmayı başardı. WWDC 18'e damga vuran oyun nihayet Android cihazlar için de yayınlandı.

Oddmar'ın Android sürümü bugün yayınlandı. Elle hazırlanan 24 adet bölüm barındıran oyunda boss dövüşleri de mevcut. Oyun boyunca elde edeceğiniz paralarla kendinizi geliştiriyor ve ekipmanlar alabiliyorsunuz. Gerek atmosfer gerekse de seslendirme açısından oyun çok başarılı.

ODDMAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ferhat Aydoğan ve Özgür Taşkın... Bu ismi uzun süre sıkça işiteceğiz; zira Apple Tasarım Ödülleri'nden ödül almayı başaran bir uygulamaya imza atarak Türkiye'de bir ilki başardılar. 30 yaşlarında olan ikili aslında üniversite arkadaşı ve yolları yıllar önce kesişti. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan ve daha üniversite yıllarında kod yazarak kendilerini geliştiren ikili zaman içinde işi biraz daha ciddiye alıp MobGe isimli bir şirket kurdu ve profesyonel bir şekilde uygulama yazmaya başladı. Bu şirketin kurulmasıyla birlikte Ferhat ve Özgür Oddmar ismini taşıyan ve onlara yıllar sonra Apple'dan ödül getirecek uygulamayı geliştirmeye başladılar.

Appledan ödüllü Türk işi oyunu Oddmar Android için yayında

Mobge ekibi WWDC 18'de Oddmar oyunuyla ödül kazanmış, hurriyet.com.tr olarak etkinliği yakından takip etmiştik

4 kişilik bir ekip gece gündüz çalışarak oyunun grafikleri, ses efektleri, müzikleri ve hikayesini oluşturayım derken ortaya oldukça dikkat çeken bir oyun çıktı. Senri AB isimli şirketin de dikkatini çeken gençler yatırım aldı ve yollarına daha bir şevkle devam etti. Takvimler 19 Nisan 2018'i gösterdiğinde Oddmar iOS cihazlar için yayınlandı.

App Store'da Editörün Seçimi listesine de girmeyi başaran Oddmar'ın hikayesi ise Viking isimli bir diziye dayanıyor. Oyunun hikayesinin Frank Gibson tarafından yazıldığını, Julian Casey tarafından seslendirildiğini ve hareketli bir çizgi roman olarak resmedildiğini de söylemek gerekiyor.

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