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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
23.07.2018 - 06:33, Son Güncelleme:

Apple'ın klavyesi söküldü, içinden bakın ne çıktı?

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Apple'ın klavyesi söküldü, içinden bakın ne çıktı?

Kullanıcıların pek de memnun olmadığı 'butterfly' mekanizmalı Apple klavyelerin sırrı ortaya çıktı.

Apple'ın yeni MacBook Pro bilgisayarları güncellenmiş işlemcileri, T2 çipleri ve daha sessiz klavyeleri ile biliniyor. Ancak bazı kullanıcıların cihazın klavyesi ile ilgili şikayetleri üzerine, yeni kullanılan butterfly mekanizması odak noktası oldu. Şu an birçok kullanıcı, butterfly'ın ses azaltmak için değil, klavyeyi korumak için tasarlandığını düşünüyor.

Yeni ortaya çıkan dahili bir Apple dokümanı bu tahminleri doğrular nitelikte. Yani bu butterfly kaplaması aslında koruma için tasarlanmış. Peki bu kaplama cihazı toz ve parçacıklardan ne kadar iyi koruyor? Konuyu yakından takip eden iFixit yine iş başına geçti ve butterfly'ın nasıl çalıştığını görmek için MacBook Pro klavyesini söktü.

Fotoğrafta gördüğünüz gibi, iFixit'in testinde küçük toz parçacıkları kaplama tarafından yakalanmış durumda, bu da alta bulunan mekanizmayı koruyor. Koruyucu kaplamayı kaldırmayı deneyen iFixit, butterfly mekanizmasının derhal arızalandığını fark etti.

Apple şu an itibariyle bozuk klavye gerekçesi gösterilerek birçok farklı kullanıcı tarafından mahkemeye verilmiş durumda. Eğer yeni bir Macbook Pro modeline sahipseniz ve klavyeniz sorunluysa mutlaka teknik servise gidip ücretsiz tamirden faydalanın. Ancak Apple maalesef tamir ettiği cihazları güncellenmiş kaplama ile yenilemiyor.

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