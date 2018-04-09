Apple'dan kıpkırmızı iPhone 8 geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
09.04.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Apple'dan kıpkırmızı iPhone 8 geliyor!

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Apple'dan kıpkırmızı iPhone 8 geliyor!

Apple bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modellerini tanıttı. iPhone’un yeni nesli şimdi kırmızı renk seçeneğiyle sunuluyor. Her iki model de şimdi kırmızı renk seçeneğiyle sunulan cam kasaya, uyumlu alüminyum şeride ve şık siyah ön yüzeye sahip.

Apple kırmızı renkteki iPhone 8 modellerinin satışa çıktığını resmen duyurdu. Şirket ayrıca iPhone X için yeni (PRODUCT)RED Deri Folyo Kılıf’ı da yarından itibaren satışa sunacak. Özel olarak tabaklanmış ve işlenmiş Avrupa derisinden üretilen yeni folyo kılıf, müşterilere sunulan diğer (PRODUCT)RED aygıt ve aksesuarlarına katılıyor. Tüm (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına ekleniyor. Bu bağışlarla tahliller, rehberlik, tedavi ve virüsün anneden bebeğe geçmesine engel olmaya odaklanan önleme programları sunuluyor. 2006 yılında (RED) ile iş birliği yaptığından beri Apple Global Fund’a 160 milyondan fazla bağış yaparak kuruluşun en büyük kurumsal bağışçısı oldu.

“Bu Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, göz alıcı kırmızı ve siyah renk kombinasyonuna sahip ve ayrıca müşterilere HIV ve AIDS ile mücadeleye katılma fırsatı da sunuyor.” diyen Apple’ın Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni iPhone ile (RED)’e destek verdiğimiz için gurur duyuyoruz ve müşterilerimizin de bu modeli özel bulacaklarını umuyoruz.”

Appledan kıpkırmızı iPhone 8 geliyor

64 GB ve 256 GB iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modelleri 4.199 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Her iki Special Edition model de 10 Nisan Salı 15:30’dan itibaren sipariş edilecek, 13 Nisan Cuma gününden itibaren Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD’deki müşterilere teslim edilmeye başlanacak ve bu ülkelerdeki mağazalarda satışa sunulacak. Brezilya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Malezya, Meksika, Hollanda, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, BAE, diğer ülke ve bölgelerde Nisan ayının ilerleyen günlerinde; Şili, Kolombiya, Hindistan, İsrail, Türkiye, diğer ülke ve bölgelerde ise Mayıs ayında satışa sunulacak.

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