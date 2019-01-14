Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower üretimi başladı
Apple'ın uzun zaman önce duyurduğu ancak satışa henüz çıkmayan kablosuz şarj aksesuarı AirPower'ın seri üretimine başlandığı ortaya çıktı.
Apple'ın yeni kablosuz şarj istasyonu AirPower, duyurusunun yapılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen satışa çıkmadığı için kafalarda soru işareti doğurmuştu. Ancak gelen son bilgiler, gecikmeli de olsa Apple'ın bu ürünler için üretime geçtiğini ortaya koydu.
Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Apple, bu cihazları Luxshare Precision isimli bir üretici aracılığıyla imal edecek. Bu şirketin adını ilk kez duymuyoruz; zira şirket halihazırda Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods ve yeni nesil iPad Pro'larda görmeye başladığımız USB Type-C kablolarını da üretiyor.
21 Ocak tarihinde seri üretimden çıkacak ürünlerin aşama aşama satışa hazırlanacağı konuşuluyor. Ancak Apple her zamanki gibi bu konuda sessizliğini koruyor.
AirPower'ın en dikkat çeken özelliği ebatları gereğince üç cihazı aynı anda kablosuz şarj edebiliyor olması. Yani bir kullanıcı Apple Watch'unu, AirPods'unu ve iPhone'unu aynı anda AirPower üzerinden şarj edebilme imkanına sahip.
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