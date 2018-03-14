Apple'ın harita uygulaması bisiklet kiralama noktalarını gösteriyor

Günümüzde gideceğimiz yeri veya aradığımız mağazayı bulurken ilk başvurduğumuz şey akıllı telefonumuzda ki navigasyon uygulamaları oluyor. Bu uygulamalar arasında ki en iyi alternatiflerden biri olan Apple'ın harita uygulamasına yeni bir özellik geldi. Artık Apple Haritalar bisiklet kiralama noktalarını gösterecek. Apple bu hizmeti kullanıcılarına sağlamak için Ito World ile anlaşma yaptı.

36 farklı ülkede, 175 şehirde aktif olan bu hizmet Türkiye'de ise Konya'daki Nextibke ve Seferihisar'daki Karbis bisiklet kiralama servislerini de destekliyor. Uygulama şu an mevcut bisiklet sayısını ya da boş bisiklet park yerini göstermiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Apple'ın bu hizmeti kullanıcılarına sunacağı düşünülüyor.