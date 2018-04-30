Apple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!
Apple’ın 5 farklı iPad modeli bulunuyor. Birbirine yakın özelliklerle gelen bu iPad modelleri kime hitap ediyor? İşte kapsamlı bir iPad kıyaslama rehberi...
Apple’ın birçok iPad sürümü bulunuyor. Bu sürümlerin kendilerine göre özellikleri var. iPad (6. nesil), iPad (5. nesil), 10.5 inç ekranlı iPad Pro, 12.9 inç ekranlı iPad Pro, iPad Mini 4 derken çoğu insanın hangisini alacağım diye kafası karışıyor. Bu iPad’lerden hepsi ile internette gezebilir, oyun oynayabilir ve e-postalarınıza bakabilirsiniz. Ancak bazı yönler açısından bu iPad’ler farklılık gösteriyor.
iPad (6. nesil)
Bu model, 9.7 inçlik bir ekrana sahip. 32 GB’lık depolama kapasitesi bulunan cihazın, not almak için kalem desteği de bulunuyor. 8 Megapiksel kameraya sahip olan cihaz, 1080p video kaydı yapabiliyor. A10 Fusion çipine sahip olan ürünün oyun, video veya müzik dinlediğiniz taktirde 10 saatlik bir pil ömrü bulunuyor. Cihazın fiyatı ise 1699 TL.
iPad (5. nesil)
Bu cihazın da 9.7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Ancak 6. nesile göre bu cihazda Apple Pencil desteği bulunmuyor. 8 Megapiksel kamera çözünürlüğüne sahip ürün 1080p video kaydı yapabiliyor. Yine bu üründe de müzik dinlediğiniz veya oyun oynadığınız taktirde 10 saatlik bir pil ömrü sunuluyor. Apple A9 çipine sahip olan ürünün fiyatı ise 1400 TL.
10.5 inç ekranlı iPad Pro
Çok ince yapısı ve akıllı klavye ile çalışabildiği için bu ürün diğerlerine göre biraz pahalı. 3000 TL gibi bir fiyatı bulunan 10.5 inç ekranlı iPad Pro modelinin Apple Pencil desteği de bulunuyor. 12 Megapiksellik kamera çözünürlüğüne sahip olan ürün 4K video kaydı yapabiliyor. A10X çipine sahip olan ürün müzik dinlemek ve internette gezmek için 10 saatlik bir pil ömrü sunuyor.
12.9 inç ekranlı iPad Pro
Bu tablet genelde grafik tasarımı yapan ve video kurgusu yapan kişiler için daha uygun oluyor. Çünkü Apple’ın en güçlü akıllı tableti olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu tablet Apple’ın en büyük akıllı tableti olarak karşımıza çıkıyor. Apple Pencil desteğine sahip olan ürünün 12 Megapiksel kamerası bulunuyor. 4K video kaydı yapabilen cihazda A10X çip bulunuyor. Video izlemek ve müzik dinlemek için 10 saat pil kapasitesi sunan 12.9 inç ekranlı iPad Pro’nun fiyatı ise 3700 TL.
iPad Mini 4
Adından da anlaşılacağı üzere iPad Mini 4, Apple’ın en küçük iPad’i olarak karşımıza çıkıyor. 128 GB depolama kapasitesi bulunan cihazın fiyatı ise 1949 TL. 7.9 inç’lik ekranı ve 8 MP kamerası bulunan cihazın ne yazık ki Apple Pencil desteği bulunmuyor. 1080p HD video kaydı yapabilen cihazda A8 çip bulunuyor. Müzik dinlemek ve video izlemek gibi faaliyetlerde cihazın batarya ömrü ise 10 saate kadar çıkıyor.
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