Apple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!
GeriTeknoloji Apple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
30.04.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!

Apple’ın 5 farklı iPad modeli bulunuyor. Birbirine yakın özelliklerle gelen bu iPad modelleri kime hitap ediyor? İşte kapsamlı bir iPad kıyaslama rehberi...

Apple’ın birçok iPad sürümü bulunuyor. Bu sürümlerin kendilerine göre özellikleri var. iPad (6. nesil), iPad (5. nesil), 10.5 inç ekranlı iPad Pro, 12.9 inç ekranlı iPad Pro, iPad Mini 4 derken çoğu insanın hangisini alacağım diye kafası karışıyor. Bu iPad’lerden hepsi ile internette gezebilir, oyun oynayabilir ve e-postalarınıza bakabilirsiniz. Ancak bazı yönler açısından bu iPad’ler farklılık gösteriyor.

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre Almadan önce okuyun

iPad (6. nesil)

Bu model, 9.7 inçlik bir ekrana sahip. 32 GB’lık depolama kapasitesi bulunan cihazın, not almak için kalem desteği de bulunuyor. 8 Megapiksel kameraya sahip olan cihaz, 1080p video kaydı yapabiliyor. A10 Fusion çipine sahip olan ürünün oyun, video veya müzik dinlediğiniz taktirde 10 saatlik bir pil ömrü bulunuyor. Cihazın fiyatı ise 1699 TL.

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre Almadan önce okuyun

iPad (5. nesil)

Bu cihazın da 9.7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Ancak 6. nesile göre bu cihazda Apple Pencil desteği bulunmuyor. 8 Megapiksel kamera çözünürlüğüne sahip ürün 1080p video kaydı yapabiliyor. Yine bu üründe de müzik dinlediğiniz veya oyun oynadığınız taktirde 10 saatlik bir pil ömrü sunuluyor. Apple A9 çipine sahip olan ürünün fiyatı ise 1400 TL.

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre Almadan önce okuyun

10.5 inç ekranlı iPad Pro

Çok ince yapısı ve akıllı klavye ile çalışabildiği için bu ürün diğerlerine göre biraz pahalı. 3000 TL gibi bir fiyatı bulunan 10.5 inç ekranlı iPad Pro modelinin Apple Pencil desteği de bulunuyor. 12 Megapiksellik kamera çözünürlüğüne sahip olan ürün 4K video kaydı yapabiliyor. A10X çipine sahip olan ürün müzik dinlemek ve internette gezmek için 10 saatlik bir pil ömrü sunuyor.

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre Almadan önce okuyun

12.9 inç ekranlı iPad Pro

Bu tablet genelde grafik tasarımı yapan ve video kurgusu yapan kişiler için daha uygun oluyor. Çünkü Apple’ın en güçlü akıllı tableti olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu tablet Apple’ın en büyük akıllı tableti olarak karşımıza çıkıyor. Apple Pencil desteğine sahip olan ürünün 12 Megapiksel kamerası bulunuyor. 4K video kaydı yapabilen cihazda A10X çip bulunuyor. Video izlemek ve müzik dinlemek için 10 saat pil kapasitesi sunan 12.9 inç ekranlı iPad Pro’nun fiyatı ise 3700 TL.

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre Almadan önce okuyun

iPad Mini 4

Adından da anlaşılacağı üzere iPad Mini 4, Apple’ın en küçük iPad’i olarak karşımıza çıkıyor. 128 GB depolama kapasitesi bulunan cihazın fiyatı ise 1949 TL. 7.9 inç’lik ekranı ve 8 MP kamerası bulunan cihazın ne yazık ki Apple Pencil desteği bulunmuyor. 1080p HD video kaydı yapabilen cihazda A8 çip bulunuyor. Müzik dinlemek ve video izlemek gibi faaliyetlerde cihazın batarya ömrü ise 10 saate kadar çıkıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Apple’ın hangi iPad modeli kime göre? Almadan önce okuyun!

Mayıs ayının ücretsiz Playstation oyunları belli oldu!

Galaxy Note 7 FE'ye Android Oreo geldi! İndirin...

PUBG'de hile yapanların başı fena yandı!