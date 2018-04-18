Apple'ın habercilik servisi yenileniyor!
Dijital dergicilik açısından önemli bir konuma sahip olan Texture adlı firmayı satın alan Apple, bu hamleyle Apple Haberler konusunda yeniliğe gidiyor.
Apple'ın habercilik konusunda bir platformu var, Türkiye haricinde birçok ülkede Apple, kullanıcılarına habercilik hizmetini sunuyor. Şirketin kullanıcılarına sunduğu habercilik platformundan yararlanmak isteyen kullanıcılar, takip etmek istedikleri kanallara tek tek ücret ödüyor. Bu sayede haberlerden faydalanabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde dijital dergicilik platformları arasında yer alan Texture adlı firmayı satın alan Apple, bu firmayla birlikte kullanıcılarına farklı bir habercilik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Yeni gelecek olan habercilik uygulamasında kullanıcılar, önceden olduğu gibi her kanala ayrı bir ücret ödemeyecek. Onun yerine kullanıcılar, belirli bir ücret ödeyerek takip etmek istedikleri her kanalı takip edebilecek. Apple, Texture çalışanlarıyla beraber bu proje için çalışmalara başladı.
Ayrıca, bu süreç içerisinde Apple'ın Texture firmasından 20 kişinin işine son vereceği de söylendi. Ek bilgi olarak Apple, yeni habercilik uygulaması için toplamda 1 milyar dolar bütçe hazırladı. Ayrıca, bu hizmetle beraber diğer servisler de büyütülecek. Çünkü şirket, 2021 yılına kadar platformlardan gelen geliri iki katına çıkarmak istiyor.
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