Apple'ın ev parasına satılan Mac Pro'sunu parçalarına ayırdılar

Apple'ın son olarak satışa sunduğu ve en yüksek donanımı toplandığında 420 bin TL'ye varan değerlere ulaşan yeni Mac Pro, oldukça güçlü donanım özellikleriyle geliyor. 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemciden güç alan ve 1.5 TB RAM ile gelen ürün, aynı zamanda 4 TV kapasiteli SSD'ye sahip.



iFixit ekibi ise diğer pek çok cihazda yaptığı gibi bu ürünü de parçalarına ayırmakta geri kalmamışa benziyor. Özellikle kasanın açılış presödürünün kolaylığına dikkat çeken iFixit, temel onarımlar ve güncellemeleri standart bir aletle veya hiçbir ek aparat kullanmadan tüketicilerin yapabileceklerini de ifade ederken, kasa içinde yer alan ana bileşenlerin oldukça modüler olmasını ve endüstri standardı soketlerin kullanılmasını da oldukça beğenmişe benziyor.

iFixit'in Mac Pro'ya verdiği tek eksi puan ise yedek parça fiyatlarının yüksekliği. Tamir edilebilirlik oranını da değerlendiren ekip, Mac Pro için 10 üzerinden 9 puan verdi. Yani tamirlik olması halinde Mac Pro size hiç zorluk çıkarmayacak.