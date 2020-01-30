Apple'ın bu yıl yapacağı en büyük sürpriz: iPhone 9

Apple, 2020 yılında yepyeni ürünlerini ortaya çıkaracak. Haziran ayında yapılması planlanan WWDC 2020'de iOS 14 ile tanışmayı beklerken, şirket daha ilerleyen aylarda ise yeni model telefonlarıyla dikkat çekecek. Ancak şirketin asıl sürprizi iPhone 9 olacak. Apple'ın bu telefonunun en önemli özelliği ise diğer modellerden farklı olarak minik bir ekran kullanıyor olması. Yani iPhone SE'nin ardından minik telefonlarına ara veren Apple, iPhone 9 ile tekrar küçük ekranlı telefonlarını görücüye çıkaracak.



Apple'ın yeni mobil işlemcisi A13 Bionic'ten güç alması beklenen iPhone 9, 3 GB RAM ile gelecek. 4.7 inç'lik LCD ekran kullanması beklenen telefonda 3D Touch teknolojisinin yer alması beklenmezken, cihazın uygun fiyatıyla dikkat çekeceği gelen bilgiler arasında.



iPhone 9'un depolama tarafına baktığımızda ise 64 GB ve 128 GB kapasite seçenekleri sunması beklenirken, renk tarafında ise uzay grisi, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı kasayla karşılaşacağız.



Yeni model iPhone'un ne zaman duyurulacağı henüz belli değil; ancak Eylül ayında iPhone 12 serisiyle birlikte bu minik iPhone ile de tanışmamız kuvvetle muhtemel görünüyor.



