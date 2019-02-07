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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.02.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Apple'ın başı şarj adaptörleriyle fena halde dertte!

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Apple'ın başı şarj adaptörleriyle fena halde dertte!

Son zamanlarda Apple'ın eski cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığına yönelik gelişmelerle çalkalanan gündem bu kez farklı bir noktaya kaydı. Bazı iPhone kullanıcıları, yeni iOS güncellemesi ile beraber şarj adaptörleri ve cihazlar arasında kasıtlı olarak uyumsuzluk sorunu ortaya çıktığı iddiasıyla Apple'a dava açtı.

Eskiyen iPhone modellerinin yavaşlamaya başlaması tüm iPhone kullanıcılarının ortak sorunu haline gelmiş ve bu konuda dev şirkete 1 trilyon değerinde rekor seviyede dava açılmıştı. Geçmişte bu konuyla alakalı açıklamalarda bulunan şirket, güvenlik önlemi olarak cihazların pil yüzdesi %80'in altına düştüğünde işlemci hızı otomatik olarak yavaşlatılıyor demişti. 

ABD'li şirket bu konu haricinde yeni güncelleme ile beraber şarj adaptörleri ve cihazlar arasında kasıtlı olarak uyumsuzluk olduğu iddiasıyla tekrar bir davayla karşı karşıya kaldı. Kaliforniya eyaletinde yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkan sorunun iOS 10.1.1 güncellemesinin ardından gerçekleştiği söyleniyor.

Apple'ın iPhone şarj adaptörlerini bilerek cihazla uyumsuz hale getirdiği iddiası sonucunda binlerce kullanıcının yeni şarj adaptörü almak zorunda kaldığı söylenenler arasında. Şarj adaptörleri uyumsuzluk mesajları vermeye başladı ve kullanıcılar iki kat daha pahalı yeni adaptörler almak zorunda kaldı. Apple da böylece karını arttırmış oldu.

İlk bakışta Apple açısından ciddi bir problem olacak gibi duruyor zira yavaşlatma konusunda zaten firmanın sabıkası vardı. 

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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