Apple'ın başı şarj adaptörleriyle fena halde dertte!
Son zamanlarda Apple'ın eski cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığına yönelik gelişmelerle çalkalanan gündem bu kez farklı bir noktaya kaydı. Bazı iPhone kullanıcıları, yeni iOS güncellemesi ile beraber şarj adaptörleri ve cihazlar arasında kasıtlı olarak uyumsuzluk sorunu ortaya çıktığı iddiasıyla Apple'a dava açtı.
Eskiyen iPhone modellerinin yavaşlamaya başlaması tüm iPhone kullanıcılarının ortak sorunu haline gelmiş ve bu konuda dev şirkete 1 trilyon değerinde rekor seviyede dava açılmıştı. Geçmişte bu konuyla alakalı açıklamalarda bulunan şirket, güvenlik önlemi olarak cihazların pil yüzdesi %80'in altına düştüğünde işlemci hızı otomatik olarak yavaşlatılıyor demişti.
ABD'li şirket bu konu haricinde yeni güncelleme ile beraber şarj adaptörleri ve cihazlar arasında kasıtlı olarak uyumsuzluk olduğu iddiasıyla tekrar bir davayla karşı karşıya kaldı. Kaliforniya eyaletinde yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkan sorunun iOS 10.1.1 güncellemesinin ardından gerçekleştiği söyleniyor.
Apple'ın iPhone şarj adaptörlerini bilerek cihazla uyumsuz hale getirdiği iddiası sonucunda binlerce kullanıcının yeni şarj adaptörü almak zorunda kaldığı söylenenler arasında. Şarj adaptörleri uyumsuzluk mesajları vermeye başladı ve kullanıcılar iki kat daha pahalı yeni adaptörler almak zorunda kaldı. Apple da böylece karını arttırmış oldu.
İlk bakışta Apple açısından ciddi bir problem olacak gibi duruyor zira yavaşlatma konusunda zaten firmanın sabıkası vardı.
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