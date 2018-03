Apple'ın artık bir dergisi var!

Apple, üyelik-temelli dijital dergi hizmeti Texture'ı satın aldı. Next Issure Media LLC tarafından geliştirilen Texture, kullanıcılara aylık bir ücret karşılığı 200'den fazla dünyanın en iyi dergilerine sınırsız erişim sunuyor. Apple, bu hareketiyle güvenilir kaynaklara dayalı kaliteli gazeteciliğe önem verdiğini gösterdiğini söylüyor.

Apple'ın İnternet Yazılım ve Servisleri kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, şunları söylüyor: "Texture'ün dünyanın lider yayımcılarından gelen inanılmaz dergi kataloğuyla Apple'a katılacak olması konusunda heyecanlıyız. Kendimizi güvenilir kaynaklara dayalı kaliteli gazeteciliğe adamış durumdayız, ayrıca dergilerin kullanıcıları için güzel tasarlanmış ve ilgi çekici içerikler sunmasına katkıda bulunmak istiyoruz."



Next Issue Media / Texture'ün CEO'su John Loughlin de, ödüllü Texture uygulamalarının Apple tarafından satın alınması konusunda heyecanlı olduğunu ve bu gelişmeden çok memnun olduklarını söylüyor.

Texture, App Store'da ücretsiz olarak indirilebiliyor ama 7 günlük ücretsiz deneme süresi bittikten sonra aylık 9.99 dolarlık bir ücreti var. İçerdiği bazı popüler dergiler arasında şunlar bulunuyor: Adweek, Forbes, Fortune, Inc., Macworld, National Geographic, PC Magazine, PCWorld, Popular Mechanics, Rolling Stone, The Atlantic, The New Yorker, Time, Vanity Fair, Variety, Vogue, Wired ve çok daha fazlası.





