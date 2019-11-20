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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
20.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Apple’ın açığını bulmuştu! Eğitimi için destek geldi

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Apple’ın açığını bulmuştu! Eğitimi için destek geldi

Apple'ın açığını bulan ve ABD'li şirketten 100 lira ile ödüllendirilen Bursalı Oğuz Akçay'a (17), Nilüfer Belediyesi’nden destek geldi. Belediye, Akçay’ın eğitimi için burs sağlayacak.

Nilüfer ilçesinde yaşayan, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone telefonunun yazılım açığını buldu. Bu açığı, ABD şirketine bildirdi. Apple, Akçay’a ödül olarak 100 lira gönderdi.

Apple’ın açığını bulmuştu Eğitimi için destek geldi


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Akçay’a destek olmak için harekete geçti. Akçayı makamında misafir eden Başkan Erdem, liseliye burs desteği sağlayacaklarını söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Akçay'ın daha iyi bir eğitim almasını istediğini ifade eden Başkan Erdem, "Çok etkilendim açıkçası. Burada yaşayan bir kardeşimin, bir dünya devinin eksikliklerini bulma becerisi beni çok heyecalandırdı. Görüyorum ki pırıl pırıl, geleceği parlak olan bir genç arkadaşımız kendisi. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak elinden tutacağız, üniversite ve bilişim üzerine eğitimiyle daha iyi noktalara gelecektir. Biz her türlü desteği vereceğiz, kendisini kutluyorum" dedi.

Oğuz Akçay da okul hayatı için alacağı desteğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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