Apple'dan Türkiye fiyatlarına indirim geliyor
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda ülkemizdeki cihazları için indirime gidileceğini açıklamış fakat herhangi bir tarih vermemişti. Konuyla ilgili ilk sinyaller bugün geldi.
Son yıllarda hızla yükselen dolar fiyatlarına karşı Apple cihazların satış fiyatları ciddi derecede arttı. Geçtiğimiz aylarda bu konuya yönelik açıklamalarda bulunan Apple'ın CEO'su Tim Cook, döviz kurlarında sorun yaşayan ülkelerde indirime gidileceğini açıklamıştı.
Söz konusu indirimin ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapmayan Apple, Türkiye teknik servis fiyatlarını düşürmesiyle ilk adımı attı. Bununla birlikte Apple ürünlerde indirime gidileceği kesin gözüyle bakılıyor.
Özellikle akıllı telefonlarını diğer rakiplerine karşı oldukça yüksek fiyata satan şirket, bu strateji ile birlikte satış rakamlarını büyük ölçüde arttıracak gibi gözüküyor. Elde edilen bilgiye göre ise beklenen indirimin Mart ayı ile beraber gerçekleşeceği söylenenler arasında. Konu hakkında Apple tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını da belirtelim.
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