Apple'dan Steam Link açıklaması
iPhone kullanıcıları için erişime açılıp açılmayacağı yılan hikayesine dönen Steam Link için Apple'dan yeni bir açıklama geldi.
Apple geçtiğimiz hafta Steam Link'in iOS başvurusunu reddetmişti, ancak bu iPhone ile PC'den oyun oynama hayalinizin sona erdiği anlamına gelmiyor. Apple kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, Steam kullanıcılarına gönderdiği e-postada Valve ile çalışmaya devam ederek App Store kurallarını ihlal etmeyen bir Steam Link sürümü geliştireceklerini açıkladı. Yani yakın gelecekte hayaliniz gerçek olmayabilir, ama Apple bu olasılık için kapıyı açık bırakmış durumda.
E-posta sayesinde Apple'ın Steam Link'i niye reddettiği daha iyi anlaşılıyor. Apple'a göre çözünürlük sorunları yanı sıra Steam Link'in iOS uygulaması "kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, uygulama içi satın almalar, içerik kuralları" ile ilgili ilkeleri ihlal ediyor. Yani Apple'ın derdi Steam Link ile değil, daha çok Steam uygulamasının kendisiyle. App Store şu an zaten geniş amaçlı uzaktan kumanda uygulamalarına ev sahipliği yapıyor, ancak Steam Link'in bir alanda özelleşmiş olması ve uygulama içinde PC oyunları satan Steam mağazası bulunuyor olması, App Store'da bulunan oyunlar ile çelişebilir.
Valve'in bu şartları kabul ederek mağaza özelliklerini iOS uygulamasından çıkarmaya gönüllü olur mu henüz bilinmiyor. Eğer Valve, Apple ile uzlaşmayı seçerse, Steam Link'in Android uygulaması iOS uygulamasından daha üstün bir durumda kalabilir. Bazı tahminler yine de Steam'in iOS platformunu terk etmek istemeyeceğine işaret ediyor.
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