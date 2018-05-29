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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
29.05.2018 - 06:22, Son Güncelleme:

Apple'dan Steam Link açıklaması

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Apple'dan Steam Link açıklaması

iPhone kullanıcıları için erişime açılıp açılmayacağı yılan hikayesine dönen Steam Link için Apple'dan yeni bir açıklama geldi.

Apple geçtiğimiz hafta Steam Link'in iOS başvurusunu reddetmişti, ancak bu iPhone ile PC'den oyun oynama hayalinizin sona erdiği anlamına gelmiyor. Apple kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, Steam kullanıcılarına gönderdiği e-postada Valve ile çalışmaya devam ederek App Store kurallarını ihlal etmeyen bir Steam Link sürümü geliştireceklerini açıkladı. Yani yakın gelecekte hayaliniz gerçek olmayabilir, ama Apple bu olasılık için kapıyı açık bırakmış durumda.

E-posta sayesinde Apple'ın Steam Link'i niye reddettiği daha iyi anlaşılıyor. Apple'a göre çözünürlük sorunları yanı sıra Steam Link'in iOS uygulaması "kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, uygulama içi satın almalar, içerik kuralları" ile ilgili ilkeleri ihlal ediyor. Yani Apple'ın derdi Steam Link ile değil, daha çok Steam uygulamasının kendisiyle. App Store şu an zaten geniş amaçlı uzaktan kumanda uygulamalarına ev sahipliği yapıyor, ancak Steam Link'in bir alanda özelleşmiş olması ve uygulama içinde PC oyunları satan Steam mağazası bulunuyor olması, App Store'da bulunan oyunlar ile çelişebilir.

Valve'in bu şartları kabul ederek mağaza özelliklerini iOS uygulamasından çıkarmaya gönüllü olur mu henüz bilinmiyor. Eğer Valve, Apple ile uzlaşmayı seçerse, Steam Link'in Android uygulaması iOS uygulamasından daha üstün bir durumda kalabilir. Bazı tahminler yine de Steam'in iOS platformunu terk etmek istemeyeceğine işaret ediyor.

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