Apple'dan Samsung televizyonlara iTunes desteği geldi
Dünya devi Apple'dan flaş bir hamle geldi, Samsung televizyonlara iTunes desteği vermeye başladı.
Apple, sessiz sedasız Samsung televizyonlara iTunes desteği getirdi. Yapılan resmi açıklamada kullanıcıların artık Samsung TV üzerinden iTunes içeriklerine ulaşabileceği, film izleyebileceği bilgisine yer verildi.
Samsung'un 2019 model televizyonları, buna ek olarak Apple'ın AirPlay 2 adlı kablosuz oynatma servisine de destek verecek. iTunes uygulaması ise 2019 model Samsung TV'lere ön yüklü olarak geleceği gibi, 2018 model televizyonlara ise bir yazılım güncellemesinden sonra gelecek.
Apple'ın bugüne kadar sadece Windows yüklü PC'lere verdiği destek böylece ilk kez bir adım öteye taşınmış oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle